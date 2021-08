"Non ci credo", italiani impazziti sui social per ori Tamberi-Jacobs

“Ci risvegliamo tutti sudati dopo un sogno” Il telecronista della Rai non smette di esultare dopo i 10 minuti che hanno cambiato la storia dell’atletica italiana. Prima Tamberi salta nel cielo e vince l’oro, poi Marcell Jacobs aggiorna la storia e dopo essere stato il primo italiano a centrare la finale dei 100 regala la sorpresa più bella vincendo l’oro in 9’80”. In pochi secondi sui social si riversa la gioia di tutti i tifosi italiani, incollati davanti a Rai2 e increduli per quanto hanno visto.

I tifosi sul web ricordano imprese Mennea

L’hashtag #noncicredo va subito in tendenza e fioccano i commenti: “ma è un dio io ancora non ci credo” o anche: “L’ITALIA DOPO BOLT E CARL LEWIS” oppure: “Non ci credo , sto ancora tremando, che vittoria che orgogliooooooooo” e ancora: “Ho visto Tamberi… ho visto Jacobs. Oro, oro. Non ci credo ancora”.

Il web è impazzito: “Questo 1 Agosto passerà alla storia! Pietro Mennea da lassù stara esultando” e poi: “Abbiamo preso l’oro nella gara delle gare, i 100 metri, io ancora non ci credo, sono troppo fiera di te GRAZIE MARCEL JACOBS” e poi: “Ho esultato come mai nella vita. Primo in finale nei 100, primo oro della storia italiana. Non ci credo” e infine: “Che adrenalina pazzesca ragazzi in 10 minuti si è riscritta la storia di queste olimpiadi per l’Italia”.

SPORTEVAI | 01-08-2021 15:13