Non è vero ma ci credo, tifosi Inter tra sogno e ironia

Il mercato è ancora chiuso e chissà se e quando riaprirà, legato com’è – alla pari di tutto il mondo del calcio – all’incertezza dovuta al Corona Virus ma cosa succederà quando si riaprirà? Sarà tutto ridimensionato? Si agirà solo con scambi? Avranno gioco facile tutti i pochissimi club ricchi che potranno rastrellare il mercato a prezzi di saldo? Dubbi e interrogativi che al momento non si possono sciogliere ma le voci sulle mosse dei club, quelle non si fermano.

Il sogno proibito

Da qualche giorno si sta spargendo la voce di un interessamento dell’Inter per Messi, che sarebbe stufo del Barcellona, come dimostra anche la vicenda del taglio degli stipendi. Un sogno proibito?

Le parole di Altobelli

A corroborare questa tesi anche le parole di Altobelli che ha consigliato a Lautaro di non muoversi dall’Inter e a Messi di raggiungerlo in nerazzurro se proprio vuol giocare con il Toro: “Zhang ha tanti soldi, può prenderlo”.

Le parole di Moratti

Fin quando si tratta dell’augurio di Altobelli, passi, ma se a dirlo è anche Massimo Moratti la cosa cambia. L’ex presidente dell’Inter è stato esplicito nel suo intervento a Radio anch’io.

“Credo non sia per nulla un sogno proibito. Forse non lo era nemmeno prima di questa disgrazia,è a fine contratto e certamente sarebbe uno sforzo da parte della società per portarlo a casa. Credo che a fine anno vedremo cose abbastanza strane. Lautaro? Magari può rientrare in questo scambio per un giocatore più forte”.

Le reazioni dei tifosi

Sui social c’è chi comincia a crederci: “Magari”, “Sarebbe fantastico”, “Vi immaginate Messi con Lukaku e Lautaro?” ma non mancano – specie tra le altre tifoserie – chi bolla queste idee come fantasiose.

Gli scettici scrivono: “Sì.. Assieme a Vidal, Modric e Rakitic”, gli ironici sono scatenati: “Però il Barca deve aggiungere soldi” o anche: “Più un conguaglio da parte del Barcellona… Ci sta..” e infine: “E Ronaldo da tenere in panchina no? E Van Dijk riserva di Skriniar“.

SPORTEVAI | 06-04-2020 11:15