Non solo Insigne: voce di mercato fa tremare i tifosi del Napoli

25-10-2021 12:37

Non ha segnato, ma contro la Roma Victor Osimhen ha confermato tutte le sue qualità, tenendo costantemente sotto pressione la difesa giallorossa e costringendo i centrali di Mourinho agli straordinari.

Il Bayern prepara l’offerta per Osimhen

Il Napoli non è riuscito ad approfittare del lavoro del suo centravanti, ma sembra sempre più una squadra disegnata per sfruttare le sue caratteristiche. Proprio per questo motivo una notizia in arrivo dalla Spagna ha spaventato i tifosi azzurri, già da mesi in ansia per il possibile addio di Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano spagnolo As, infatti, il Bayern Monaco avrebbe individuato in Osimhen l’erede designato di Robert Lewandoski, entrato ormai nella fase finale della sua carriera.

Per questo motivo il club tedesco starebbe già preparando un’offerta da 100 milioni di euro per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere l’attaccante nigeriano nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Non solo: anche il Real Madrid sarebbe interessato all’ex Lille, ma solo nel caso in cui non riuscisse ad arrivare a Mbappé o Haaland. La tifoseria napoletana teme dunque che il proprio campione possa lasciare il Napoli troppo presto.

Tifosi del Napoli preoccupati

“Concorrenza su Osimhen? Non c’è concorrenza perché per ora non si cede”, sentenzia Mejio su Twitter. Altri tifosi azzurri, invece, sono più pratici: alla lunga sarà difficile trattenere Osimhen al Napoli, ma se proprio dovrà partire De Laurentiis dovrebbe strappare ben più di 100 milioni al potenziale acquirente. “Se Lukaku a 28 anni è stato venduto a 115 milioni, per Osimhen ne servono 150! Per meno ADL manco si siede ad ascoltare…”, scrive Marco.

Frias concorda: “Un attaccante di 22 anni, con ingaggio basso e così forte? Saremmo degli idioti a lasciarlo partire per soli 100 milioni”. E Iago alza ancora l’asticella: “Per meno di 180 non se ne parla”. LinkNdigbo invece è più preoccupato che il giocatore possa risentire delle voci di mercato: “Osimhen dovrebbe ignorare le notizie sul Bayern e le altre big e pensare solo a concentrarsi sul Napoli”.

