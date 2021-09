Non solo l'arbitro, tifosi furiosi col milanista: “È in vacanza”

La svista arbitrale di Cakir nei minuti di recupero che è costata al Milan la sconfitta contro l’Atletico Madrid è ovviamente l’argomento di discussione principale tra i tifosi rossoneri sul web. Tuttavia per molti supporter rossoneri la squadra di Stefano Pioli è uscita battuta da San Siro anche a causa della prestazione deludente di alcuni nuovi acquisti: Alessandro Florenzi, in particolare, è ritenuto il colpevole principale del k.o. del Diavolo contro i Colchoneros.

L’attacco dei tifosi a Florenzi

“La carriera di Florenzi dopo l’ultimo infortunio al ginocchio è francamente inspiegabile. Dal 2017 non è più un calciatore di livello ed ha giocato a Valencia, al Paris Saint Germain ed ora al Milan”, il commento duro di Donny. Diego, invece, se la prende con i colleghi di tifo: “Ho letto vagonate di insulti a Kessie per un cartellino rosso, ma nessun commento sulla prestazione oscena di Florenzi, responsabile di entrambi i gol. Errore di copertura sul colpo di testa che porta al pareggio e passaggio a Lemar in mezzo all’area nel secondo”.

Giovanni attacca anche un altro rossonero: ”Giroud e Florenzi, se credete di essere venuti a Milano in vacanza vi sbagliate, iniziate a sputare sangue per la gloriosa maglia che indossate”. Anche per Alan l’ex romanista è un problema: “Ballo-Touré sembra proprio scarso tecnicamente, aldilà della condizione fisica, ma da lui non mi aspettavo granché. Sui due gol, invece, due ingenuità di Florenzi”.

Daniele concorda: “Florenzi e Ballo-Touré sono troppo indietro rispetto ai compagni”. Anche Maxi accusa il campione d’Europa con l’Italia: “Florenzi inizia a farmi incavolare pesantemente”.

Pochi in difesa del centrocampista

Tra i tifosi del Milan, però, c’è anche chi difende il giocatore. “Se i due gran tiri, specialmente il secondo avessero avuto miglior sorte, ora si parlerebbe di Florenzi uomo partita! Ma capisco che sia già la pecora nera alla quale rivolgere sempre e comunque le critiche! In pratica agli occhi dei nostri tifosi pecoroni il nuovo Montolivo!”.

Anche Zeta assolve il centrocampista: “Lasciate stare Florenzi è l’unico che nel finale ci ha provato due volte e quasi ci riusciva”.

SPORTEVAI | 29-09-2021 09:59