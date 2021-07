Nuoto, Benedetta Pilato verso Tokyo: "Sono un po' tesa"

Baby Pilato, come l’hanno sempre chiamata i tifosi del nuoto è pronta per Tokyo 2020.

La giovane nuotatrice pugliese, ranista e specializzata nei 50 metri (che però non sono gara olimpica) si trova a Roma per gli Europei Junior.

“Non vedo l’ora che arrivano i Giochi, sono un po’ tesa in questa attesa. Per questo ho preferito gareggiare qui a Roma per fare i miei ultimi 50 rana”, ha spiegato la nuotatrice a Gazzetta dello Sport.

Intanto la Pilato si è qualificata la finale dei 50 rana col miglior tempo delle semifinali in 29”98. Alle sue spalle le russe Elena Bogomolova e Iuliia Beznosova: la nuotarice è primatista mondiale, campionessa europea assoluta e mondiale juniores a Budapest.

OMNISPORT | 07-07-2021 15:40