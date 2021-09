Nuovi guai per McKennie, altra accusa su di lui: tifosi scatenati

Ancora guai per Weston McKennie. Emergono nuove notizie sul giocatore statunitense della Juventus che è finito nei guai con la sua nazionale. La ESPN ha infatti rivelato alcuni dettagli sul suo allentamento dal ritiro della nazionale a stelle e strisce sostenendo che il manager lo ha espulso per aver passato una notte fuori dalla bolla di Nashville, e in un’altra serata avrebbe portato in ritiro una persona non autorizzando violando in tutti e due i casi i protocolli per il Covid”.

Il giocatore statunitense ha già fatto rientro a Torino, c’è chi sostiene che anche la Juventus non sia per nulla contenta del suo comportamento mentre c’è chi sostiene che vista l’emergenza in vista della gara di sabato contro il Napoli, il giocatore potrebbe comunque prendere parte alla trasferta all’ombra del Vesuvio.

Tifosi scatenati su McKennie

Sui social i tifosi della Juventus si dividono sul giocatore statunitense. C’è chi lo accusa di aver commesso un atto di grande irresponsabilità nei confronti della sua nazionale ma anche di scarsa professionalità e che preoccupa anche la società bianconera. Ma c’è anche chi lo elegge ad eroe per la sua decisione di mettere davanti a tutto la sua voglia di trascorrere la notte in compagnia di una donna.

Tanti tifosi della Juventus si sono schierati dalla parte del giocatore statunitense: “Dopo due giorni di polemiche su McKennie continuo a non capire la gogna mediatica che si è creata intorno a lui. Dal “non è un professionista serio” passando al “vedi perché la Juve voleva cederlo” finendo addirittura con “ha tradito la sua nazione”. E anche: “Ora McKennie è diventato l’idolo assoluto dei tifosi, non solo juventini”.

Ma c’è chi non perdona al giocatore questo comportamento: “Avrei preferito uno che segue le indicazioni degli allenatori e arriva affaticato piuttosto che di un lavativo che fa quello che gli pare. Ce ne vuole per essere cacciati dalla nazionale”. Anche Giovanni è critico: “McKennie deve crescere di testa, tanto e in fretta. Il tempo delle giustificazioni è finito, d’ora in poi solo dimostrazioni di responsabilità. Fondamentale per vestire la maglia della Juventus e per la sua stessa carriera. Ha potenzialità importanti ma serve maturità”.

