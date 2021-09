Nuovo infortunio per Bale: salta la sfida con l'Inter

Nel Real Madrid che affronterà l’Inter a San Siro nel match inaugurale del girone D di Champions League, non ci sarà Gareth Bale. L’attaccante gallese salterà la sfida contro la formazione guidata da Simone Inzaghi a causa di un problema muscolare.

Più precisamente, come riportato da ‘AS’, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra. Un infortunio di entità sicuramente moderata ma sufficiente per estromettere l’ex Tottenham dalla notte d’esordio in Coppa dei Campioni.

OMNISPORT | 13-09-2021 16:08