Olimpiadi, a Parigi 2024 insieme ai più grandi campioni al mondo

Il progetto lanciato da Airbnb a partire dal 26 giugno 2024 consentirà di condividere delle esperienze uniche con i grandi protagonisti dello sport e anche di quell'emozione assoluta chiamata Olimpiadi

I tempi si riducono per poter decidere se esserci o meno. A Parigi tutto è ormai pronto per le Olimpiadi che prenderanno il via con una grande cerimonia sulla Senna: un evento che si annuncia memoriabile per gli appassionati di sport, di una manifestazione che, però, non è solo legata all’agonismo non è e che promette di mettere al centro la capitale francese anche sotto un profilo differente.

Alloggi e biglietti saranno al centro delle priorità di quanto desiderano vivere queste esperienze dal vivo. E qui arriva a ricoprire un ruolo, non unico ma interessante, anche Airbnb che ha lanciato un progetto funzionale e logico sulla base di quel che è stata poi la stratificazione di esperienze dei Giochi pregressi.

Il progetto per Parigi 2024

L’azienda, infatti, offrirà a 1.600 persone l’accesso alle gare olimpiche e paralimpiche. Dalle 17 di mercoledì 26 giugno, quindi sono a disposizione 1.600 posti possono essere prenotati gratuitamente sulla piattaforma. E i fortunati vincitori non assisteranno da soli agli eventi, ma saranno accompagnati da un atleta che ha fatto la storia del loro sport.

“La Francia, e in particolare Parigi, occupano un posto importante nel mio cuore, in quanto rappresentano l’inizio del mio percorso come giocatore di basket. Assistere alle gare dei Giochi Olimpici in questa incredibile città mi riempie di gioia ed entusiasmo, e sono felice di avere l’opportunità di condividere questa esperienza con gli ospiti di Airbnb quest’estate. Sono immensamente orgoglioso di contribuire, per la prima volta in qualità di host, all’impegno di Airbnb nel rendere i Giochi Olimpici indimenticabili e spettacolari per tutti”, afferma in un comunicato Tony Parker.

L’impegno economico

Con centinaia di migliaia di viaggiatori che soggiorneranno negli alloggi disponibili sulla piattaforma durante i Giochi, Airbnb ha recentemente annunciato per questo speciale evento un significativo investimento di 27 milioni di euro a sostegno della community. Inoltre, per contribuire a rendere i Giochi più accessibili, ha collaborato con l’associazione APF handicap e con i para-atleti Axel Alletru e Sofyane Mehiaoui per incrementare l’offerta di alloggi con caratteristiche di accessibilità durante le Olimpiadi.

Come Worldwide Olympic and Paralympic Partner, Airbnb sostiene anche gli atleti attraverso programmi pluriennali, tra cui l’Airbnb Athlete Travel Grant per accompagnarli nei loro viaggi, allenamenti e gare, e il programma Airbnb500 per valorizzare i loro incredibili sforzi e risultati. Dal loro lancio nel 2021, entrambi i programmi hanno offerto un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro di credito Airbnb a più di 15.000 atleti in tutto il mondo che hanno prenotato 20.000 soggiorni in oltre 100 Paesi.

Fonte: ANSA

Matteo Tagliariol

I campioni testimonial

Ma chi sono i campioni che si sono resi testimonial di questo progetto? In primis la medaglia d’oro azzurra Matteo Tagliariol, poi Tony Parker appunto, la campionessa mondiale francese e medaglia di Atene 2004 Muriel Hurtis-Houairi, la skateboarder brasiliana Leticia Bufoni e, tra gli altri, la medaglia paralimpica d’argento Matt Stutzman.

“Gli atleti sono il cuore pulsante dei Giochi! Sono loro che alimentano la nostra immaginazione e danno ai Giochi il loro carattere unico e la loro grandezza. Non vediamo l’ora di esserci, sostenerli, incoraggiarli, vivere con loro le loro vittorie e sconfitte. Airbnb sta estendendo la magia dei Giochi Olimpici a 1600 fortunati che avranno l’opportunità di condividere queste emozioni con gli atleti che hanno lasciato il segno nella storia dello sport. È una cosa senza precedenti!”, ha dichiarato François Xavier Bonnaillie, direttore delle partnership di Parigi 2024.

“Lo sport e i viaggi hanno una grande cosa in comune: entrambi possono creare esperienze uniche nella vita e ricordi indimenticabili. In qualità di Worldwide Olympic and Paralympic Partner e partner ufficiale della Staffetta della Torcia Olimpica e Paralimpica, siamo orgogliosi di offrire agli ospiti Airbnb l’opportunità unica di vivere i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel modo più emozionante e autentico possibile, ovvero assistendo alle gare insieme a 24 atleti di livello mondiale”, ha dichiarato Emmanuel Marill, direttore EMEA di Airbnb.

