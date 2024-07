Olimpiadi Parigi 2024, italiani in gara oggi 27 luglio: Borghini e Ganna nella crono, il caso Musetti

Dopo la cerimonia di apertura di ieri entra ufficialmente nel vivo l'Olimpiade di Parigi 2024. Questo sabato vengono assegnate le prime medaglie: ecco gli italiani in corsa. Ma c'è un caso Musetti

Archiviata una cerimonia di apertura che non ha pari nella storia delle Olimpiadi, considerando il fatto che anziché uno stadio il teatro è stata la Senna e il centro nevralgico della metropoli francese, il programma di Parigi 2024 entra nel vivo (anche se qualche disciplina ha iniziato il suo percorso nei giorni scorsi) con l’assegnazione delle prime medaglie di questi Giochi. E oggi, sabato 27 luglio dell’anno domini 2024, ci sono anche diversi italiani in corsa per salire sui gradini dei podi. Segui tutti gli Azzurri nella DIRETTA LIVE.

Olimpiadi Parigi 2024, gli italiani in gara oggi: al via la cronometro individuale con Borghini e Ganna

Spicca nel programma odierno la cronometro individuale che per le donne (partiranno prima loro) e per gli uomini si svolgerà lungo i 32,4 km nel centro di Parigi. Un tracciato cittadino che tra l’altro è stato criticato pesantemente da Remco Evenepoel, che come suo solito non si tiene un cecio in bocca e se c’è da sbottare, sbotta. L’Italia si gioca le sue carte con gli specialisti Elisa Longo Borghini, fresca vincitrice del Giro d’Italia Donne, e Filippo Ganna, che ritroveremo ovviamente anche nel programma su pista dei prossimi giorni.

Scherma: oggi le medaglie nella spada femminile e sciabola maschile

Oggi scatta anche il programma della scherma, con la spada femminile che vede le nostre Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio che cercheranno di proseguire verso le finali che si disputeranno in serata. Idem sentire, ma per la sciabola individuale maschile, per gli Azzurri Luca Curatoli, Luigi Samele e Pietro Torre.

Nuoto e tuffi: gli italiani che puntano alla medaglia

Per quanto riguarda le speranze di medaglia, segnaliamo inoltre il nuoto: per l’Italia cercheranno la finale nei 100 rana il già bronzo di specialità a Tokyo 2020 Nicolò Martinenghi, e le staffette 4×100 stile libero (gli uomini in particolare arrivano dall’argento della precedente edizione olimpica).

Parlando di sport acquatici ma spostandoci sui tuffi, cercheranno l’approdo in finale Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, già bronzo nel sincro al trampolino 3 metri ai Mondiali di Fukuoka dello scorso anno. Le due tuffatrici saranno in corsa oggi nella medesima specialità che già questo sabato assegnerà le proprie medaglie.

Sempre parlando di finali oggi va tenuto d’occhio il programma di judo, in particolare i -48 kg donne con la nostra Assunta Scutto, la regnante vicecampionessa del mondo nella categoria.

Musetti tra la Croazia e Parigi: ecco cosa farà il tennista

Infine segnaliamo un piccolo caso relativo al tennis: non parliamo di medaglie visto che ancora non vengono assegnate (per ovvio motivo), bensì della presenza o meno di Lorenzo Musetti nel programma odierno per quanto riguarda il primo turno del doppio maschile. Dove era inizialmente previsto.

Il toscano è infatti impegnato nell’Open Umago, torneo ATP 250 dove ieri ha avuto la meglio in semifinale contro il ceco Jakub Mensik, battendolo per 6-4 6-1. Ergo, oggi affronterà la finale contro l’argentino Francisco Cerundolo, a partire dalle ore 20. Va da sé che questo impegno fa saltare quello olimpico, almeno relativo al programma odierno che avrebbe visto Musetti in campo nel primo turno del doppio maschile.

Quindi, come risolvere? A spiegarlo ci ha pensato nei giorni scorsi il suo coach, Simone Tartarini: “Se vince e arriva in finale a Umago giocherà domenica il torneo olimpico in doppio con Luciano [Darderi]”. Quindi il toscano lo ritroveremo domani per il doppio e anche per affrontare Monfils nel primo turno del singolare.

Olimpiadi Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi sabato 27 luglio