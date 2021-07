Olimpiadi, l'allenatore schiaffeggia la judoka prima dell'incontro

Il video in sé è alquanto sconcertante: nel breve filmato di pochi secondi postato sul suo account Instagram, Martyna Trajdos viene scossa e schiaffeggiata in maniera violenta dal suo coach, Claudiu Pusa, che segue da tempo la judoka tedesca. Senza alcuna remora, l’allenatore ha smosso violentemente l’atleta, prendendola a ceffoni due volte in pieno viso prima della gara.

La scena virale sui social: Martyna Trajdos scossa dall’allenatore

Scena che, alla vigilia di un incontro olimpico, ha destato inevitabili perplessità espresse anche sui social dai tifosi che hanno stigmatizzato quanto trasmesso. Proprio attraverso i social, la Trajdos ha voluto difendere il suo allenatore.

“Avrei voluto leggere altro. Questo è un rituale che ho scelto io prima di ogni gara. Sono stata io a chiederlo al mio coach – ha scritto su Instagram – e lui fa solo quello che voglio, per svegliarmi prima di ogni gara”.

La reazione sui social agli schiaffi prima della gara

Una modalità poco ortodossa, se non censurabile di imprimere quei valori di sportività e reattività nella judoka, costretta a scrivere un post di sostegno e chiarimento a poche ore dall’esplosione del caso sui social.

VIRGILIO SPORT | 29-07-2021 13:30