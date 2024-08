Olimpiadi, Mattarella riceve i medagliati il 23 settembre al Quirinale: ci sarà anche chi si è piazzato quarto

Presa di posizione del Presidente della Repubblica: nel tradizionale appuntamento coi medagliati d'Italia ci sarà spazio anche per chi ha solo sfiorato il podio.

Non solo i medagliati: anche chi si è piazzato al quarto posto sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica al Quirinale nella tradizionale cerimonia di riconsegna del tricolore. È questa la principale novità dell’appuntamento di quest’anno, che fa seguito a un’edizione delle Olimpiadi davvero straordinaria per i colori azzurri: Sergio Mattarella accoglierà nella Casa degli Italiani sia i vincitori delle medaglie d’oro, d’argento o di bronzo, sia i vincitori delle cosiddette “medaglie di legno”, quelli che sul podio non ci sono saliti, magari per un soffio.

La riconsegna del tricolore il prossimo 23 settembre al Quirinale

La cerimonia, come rende noto l’Ansa, avrà luogo il prossimo 23 settembre nella tradizionale cornice del Quirinale. Il tricolore, che il Presidente della Repubblica ha consegnato agli Azzurri in partenza per Parigi, sarà riconsegnato al legittimo custode dopo un’edizione dei Giochi davvero trionfale, condita da 12 medaglie d’oro, 13 argenti (record assoluto) e 15 bronzi. Il totale fa 40 medaglie, come a Tokyo 2020: in Giappone, però, l’Italia si era “limitata” (si fa per dire) a 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, chiudendo decima nel medagliere. Stavolta ha fatto meglio, con cinque medaglie del metallo più pregiato (due d’oro e tre d’argento) e il nono posto assoluto nel medagliere, davanti alla Germania.

Mattarella, telefonata a Malagò dopo il trionfo dell’Italia del volley

Vincere, però, non è l’unica cosa che conta e Mattarella ha inteso dare un “segnale” invitando ufficialmente alla cerimonia anche i quarti classificati. Un desiderio espresso direttamente al presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della telefonata di congratulazioni per l’esaltante successo della Nazionale azzurra di pallavolo femminile di Julio Velasco, che ha chiuso in modo trionfale questa edizione dei Giochi sfatando uno storico tabù per lo sport tricolore. Ci sarà spazio dunque, a proposito di pallavolo, anche per i ragazzi della squadra maschile di Fefé De Giorgi, rimasti a secco dopo le sconfitte in semifinale con la Francia e nella finalina per il bronzo con gli Stati Uniti.

Il dibattito sul quarto posto e la presa di posizione del Presidente