Olimpiadi, Mentana all'attacco: "Quarto posto è risultato maiuscolo, basta compatire o sfottere". È bufera

Enrico Mentana celebra i quarti posti, di cui l'Italia è leader ai Giochi parigini. E si scatena la polemica social: "Quindi se la tua squadra arriva seconda festeggi?"

Come va interpretato un quarto posto olimpico? È un piazzamento deludente o comunque un risultato prestigioso? Il dibattito è aperto, anche perché l’Italia è leader della speciale classifica delle medaglie di legno. Chi non ha dubbi in merito è Enrico Mentana, ma il suo punto di vista ha spaccato i social.

Olimpiadi e podi sfiorati: il post di Enrico Mentana

Il direttore del Tg di LA7, che ha costantemente aggiornato i suoi follower in merito ai risultati degli atleti italiani alle Olimpiadi di Parigi, ha scritto un lungo post sui social di cui proponiamo alcuni passaggi chiave: “Trovo spaventoso che non si elogi l’altissimo numero di piazzamenti, oltre agli ori, argenti e bronzi, che stanno ottenendo gli azzurri – ha scritto Mentana -. Si arriva a compatire o sfottere chi è arrivato quarto. Incredibile: ma essere quarti nel mondo nel proprio sport è qualcosa di maiuscolo. Siamo il paese che finora ha ottenuto, oltre a 30 medaglie, il maggior numero di quarti posti: 20. E bisogna rendere onore a chi ha conseguito questo piazzamento: se no l’idea sportiva diventa aberrante”.

Quarto posto: vittoria o sconfitta? I tifosi si dividono

Il messaggio di Mentana non poteva non scatenare un dibattito social. C’è chi appoggia la tesi del giornalista e chi, invece, ritiene che il quarto posto sia un fallimento. “D’accordo e propongo che debba essere inserita la medaglia per il quarto posto, appunto per lo spirito olimpico” commenta su Instagram Giusi. “Vorrei vederli quelli che sfottono, dall’alto delle loro frustrazioni” punge Alda. “Splendido messaggio” aggiunge Michela. “Direi che già arrivare a gareggiare nelle olimpiadi è un bel traguardo” afferma Fabio. “Onore a tutti gli atleti che non se la menano per non aver ricevuto medaglie ma che si godono una delle più belle esperienze della loro vita: stare con i propri simili godendo dei successi, della bellezza della giovinezza e dello sport vero e condiviso, anche con i fallimenti che ci saranno sempre anche nella vita” scrive Ketty.

Ma su Mentana si abbatte anche una pioggia di critiche

“In una rassegna in cui se prendi un solo singolo oro sei sopra a chi prende 59 argento e 82 bronzo, noi continuiamo pure con questa retorica spicciola a celebrare i quarti posti. Il giornalismo italiano non ci ha capito niente quest’anno: tra polemiche, retorica, titoli sessisti e distorsioni varie, sono le Olimpiadi peggio raccontate della storia” sostiene Jago. “Ok, vale anche per gli altri sport? Quindi se la tua squadra di calcio arriva seconda in campionato festeggi? Fammi capire. Le belle parole sono solo belle parole” controbatte Ale. “Nello sport arrivare quarti è uguale ad arrivare ultimo” sottolinea Giovanni. Insomma, la polemica è servita.