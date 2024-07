Olimpiadi, Nadal attacca il sistema del doppio: “Una lotteria”. Poi perde con Alcaraz e saluta Parigi

Nadal si lamenta con la decisione di adottare il super tie-break al posto di un normale terzo set nel doppio alle Olimpiadi, poi viene eliminato in due parziali in coppia con Alcaraz

In conferenza stampa Rafael Nadal ha duramente criticato la scelta di utilizzare il super tie-break al posto di un tradizionale terzo set per i match di doppio alle Olimpiadi, spiegando quella che secondo lui è la differenza con i tornei ATP, che anch’essi utilizzano la stessa regola. Il maiorchino è poi stato eliminato in due set dagli statunitensi Austin Krajicek e Rajeev Ram dal torneo di specialità dove era iscritto in coppia con Carlos Alcaraz.

Nadal attacca il super tie-break

Nonostante lo abbia premiato nella vittoria arrivata martedì 30 luglio contro la coppia neerlandese composta da Tallon Griekspoor e Wesley Koolhof (battuti da Nadalcaraz 6-4 6-7 10-2), Rafael Nadal si è scagliato con la scelta di sostituire il tradizionale terzo set con un super tie-break ai 10 punti nei tornei di doppio alle Olimpiadi. Queste le parole del ventidue volte campione slam: “Nel circuito il super tie-break al posto del tradizionale terzo set viene utilizzato ma è un altro discorso. Favorisce il fatto che i singolaristi possano giocare anche il doppio. Ma le Olimpiadi con il super tie-break non le capisco. Si gioca ogni quattro e per i giocatori di singolare sono il torneo di doppio più importante della carriera, per questo non mi capacito del perché si utilizzi una lotteria come il super tie-break invece di giocare un normale e tradizione terzo set, che è il formato utilizzato anche a Rio nel 2016”.

Il super tie-break è infatti utilizzato nel circuito ATP per il semplice motivo di rendere più brevi i match di doppio affinché vi partecipino anche i giocatori che sono specializzati nel singolar, i quali – molto spesso – attraggono molto più interesse nel pubblico. Lo stesso discorso, come giustamente dice Nadal, non vale alle Olimpiadi, dove da sempre i migliori singolaristi al mondo hanno preso parte anche ai tabelloni di doppio con l’intento di aumentare le loro possibilità di medaglia.

Poi perde in coppia con Alcaraz

A costare l’eliminazione a Nadal dal torneo di doppio non è però stato un super tie-break, bensì due ottimi set (6-2 6-4 il risultato finale) disputati dagli specialisti statunitensi Austin Krajicek e Rajeev Ram, che hanno fatto valere la loro maggiore esperienza nel doppio, interrompendo la favola Nadalcaraz.

Nadal saluta Parigi, ad Alcaraz rimane il singolare

Con questa sconfitta si chiudono i Giochi di Parigi di Nadal – che era stato eliminato dal tabellone di singolare dal suo grande rivale Novak Djokovic -, alla sua ultima presenza – a meno di clamorosissimi ribaltoni – alle Olimpiadi, dove ha conquistato una medaglia d’oro in singolare a Pechino 2008 e una in doppio a Rio 2016. Rimane invece ancora in corsa in singolare Carlos Alcaraz, che, dopo aver eliminato Roman Safiullin in due set (6-4 6-2), affronterà lo statunitense Tommy Paul nei quarti di finale, con l’intento di prendersi una vendetta dopo che i suoi connazionali lo hanno eliminato dal doppio.