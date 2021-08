Olimpiadi, finisce ai quarti il sogno Italvolley femminile a Tokyo

Finisce ai quarti l’avventura olimpica dell’Italvolley femminile. Alle 10 le ragazze hanno sancito una uscita di scena che segna un cambio netto di mentalità, rispetto ai match precedenti: contro la Serbia, l’Italvolley non si porta a casa neanche un set. Il 3-0 delle avversarie è netto ed eloquente e a nulla sono valsi i colpi e la carica di Paola Egonu. E in semifinale approdano le campionesse del mondo.

11:16 Volley La Serbia travolge l’Italia del volley: le azzurre chiudono con una sconfitta, dalle campionesse del mondo che si impongono in velocità 3-0 (25-21, 25-14, 25-21) con 21 punti della Boskovic.

11:13 Volley Anche la Egonu sembra aver perso la trebisonda in questo terzo set: le serbe insistono sul muro e bucano le avversarie senza particolari problemi.

11:11 Volley Deludente cedimento delle azzurre contro la Serbia,. una autentica macchina, perfetta e senza sbavature.

11:07 Volley Si inceppa ancora il muro delle italiane e le serbe si riportano a ridosso delle ragazze

11:05 Volley Di nuovo reazione delle azzurre, trascinate dalla Egonu: 9-13 per le ragazze.

11: 00 Volley Finalmente si cambia registro e l’Italia si porta già sul 13-9 nel terzo set, anche se con due set di svantaggio.

10:52 Volley Niente da fare: la Serbia incassa anche questo secondo set senza troppa fatica. L’Italia è chiamata a recuperare i suoi colpi migliori.

10:50 Volley Rientrano Malinov e Pietrini per Orro e Sylla, ma la Serbia non si ferma. Non intende cedere un punto alle azzurre, in evidente difficoltà.

10:41 Volley Serbia-Italia 18-10. Troppi errori a muro delle ragazza dell’Italvolley, sotto di un set.

10:38 Volley Serbia avanti anche nel secondo set: 14-9 sulle azzurre; serve imprimere una svolta a questo punto del match.

10:29 Volley Combattuto ma non abbastanza incisivo il gioco delle azzurre: la Serbia archivia il primo set a suo favore.

10:15 Volley La Serbia non è un avversario arrendevole: per Paola Egonu e compagne però questa non è una partita come le altre e non si può mollare neanche un punto: 15-17 per le azzurre.

10:00 Volley Per le ragazze, si avvia un incontro denso di pathos sportivo dopo l’uscita degli uomini dal torneo olimpico: Paola Egonu e compagne dovranno riscattare un addio ai Giochi dai toni drammatici e segnale di un cambio generazionale importante.

VIRGILIO SPORT | 04-08-2021 11:04