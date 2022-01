Oliveira, undici metri di personalità: "Ho preso la palla e segnato"

16-01-2022 20:28

Veni, vidi e vici per Sergio Oliveira, che impiega solo 33 minuti per entrare nella storia della Roma.

Il centrocampista arrivato dal Porto in prestito con diritto di riscatto ha trasformato il rigore decisivo per l’1-0 contro il Cagliari, diventando il primo centrocampista centrale ad andare in gol al debutto con la Roma nell’era dei tre punti e il primo portoghese in assoluto in gol con i giallorossi in Serie A.

Ai microfoni di ‘Dazn’ al termine della partita Oliveira ha parlato della gerarchia dei rigoristi della Roma: “Il primo rigorista era Pellegrini, ma si è fatto male. Io ero la seconda opzione. Ho preso la palla e ho fatto gol, ma quello che conta era che la Roma vincesse”.

Poi un’amara riflessione sugli spalti semi-deserti dell’Olimpico: “Oggi era una partita da vincere a tutti i costi, peccato solo ci fossero pochi tifosi per via delle restrizioni. Champions? Pensiamo ad una partita per volta”.

