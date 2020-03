Oppini sa perchè Icardi rifiutò Napoli, il web lo rivuole in A

Che fine farà Mauro Icardi? Più o meno un anno fa la domanda era la stessa, anche se lo scenario era diverso. All’epoca il bomber dell’Inter si era ritrovato…in quarantena – ma stavolta non per emergenza sanitaria – dopo gli scontri interni allo spogliatoio e le frecciate continue di Wanda Nara. Come andò a finire lo sanno tutti: alla fine di un mercato convulso l’attaccante fu ceduto in prestito al Psg con i francesi pronti a riscattarlo per 70 milioni ma senza obbligo.

Sull’argentino c’erano sia la Juventus che il Napoli che sperava di trarre vantaggio dalla rivalità tra Inter e bianconeri per mettere le mani sul giocatore. De Laurentiis è stato a un passo dall’acquistarlo e a spiegare il perché non ci riuscì è Franco Oppini.

Durante il Processo su 7Gold il giornalista-tifoso della Juve, figlio di Alba Parietti e dell’ex attore dei Gatti di Vicolo Miracoli, rivela: “Il Napoli ha provato in più occasioni di prendere Mauro Icardi. Non fu però l’attaccante argentino a fare saltare l’affare, ma la moglie e procuratrice del bomber, Wanda Nara. Fu lei ad imporsi optando per la soluzione Psg”.

Perché Wanda disse no? Ecco la spiegazione: “Wanda Nara ha rifiutato il Napoli perché, in Italia, voleva solo due squadre: Juventus e Inter. Il motivo? Adora Milano, ma era tentata anche dall’ipotesi bianconera”. Che succederà adesso, dal momento che il Psg non sembra orientato a pagare la clausola del riscatto? La Juve sembrerebbe essersi tirata indietro, il Napoli tentenna ma sul web i tifosi rivorrebbero vedere Icardi in A.

Un tifoso juventino resta però scettico: “Fatemi capire, con il capitombolo che stiamo avendo in borsa e dal punto di vista degli introiti, volete Icardi, Pogba, Tonali e almeno due terzini (servono urgentemente) Cedendo: Rugani, Bernardeschi, Douglas Costa, Khedira, Higuain, Pjanic, Rabiot .e?”.

Per la maggioranza, specialmente bianconera, Icardi però è il benevenuto: “Icardi se verrà alla Juventus sarà per sostituire Higuain, bisogna anche capire i ruoli dei giocatori. Non si potrà mai sostituire Dybala con Icardi e tanto meno con Costa, non è difficile da capire” e infine in risposta a chi parla di Harry Kane: “Due giocatori diversi Kane giocatore globale e possibile crack assoluto ma fragile, l’altro, Icardi, arma letale”.

