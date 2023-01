01-01-2023 09:00

Come sarà il primo campionato post-mondiale invernale? Chi vincerà lo scudetto? Ci saranno allenatori a rischio esonero? Chiediamolo alle stelle. Non è vero ma ci credo, quasi impossibile non consultare l’oroscopo a inizio anno, vediamo cosa dicono gli astri per il 2023

ARIETE – L’ottimo sestile tra Giove e Marte garantisce risultati ai nati del segno come Luciano Spalletti: ad aprile nuove idee, senso pratico e capacità di convincimento saranno decisivi. Scudetto in vista? Possibile ma attenzione a quanto accadrà dopo. Le stelle vedono un cambiamento radicale di lavoro, di città, di stile di vita. Per molti arriva il momento del coraggio: lasciare un’occupazione e trovarne un’altra. Vale per il tecnico del Napoli e soprattutto per l’altro Ariete Simone Inzaghi.

TORO – Inizio anno in sordina per Lukaku che però da marzo ritrova l’antico sprint. Con Saturno che lascia il segno via libera per chi vuole sottoscrivere contratti a lunga scadenza e Big Rom potrebbe rinnovare. Possibili sorprese per Bonucci che, grazie a Giove, il pianeta delle grandi opportunità, offrirà nuove possibilità.

GEMELLI – I tifosi del Milan possono sorridere: Giove favorevole dovrebbe sbloccare la questione Leao: espliciti gli astri che dicono che i nodi verranno al pettine ed eventuali contenziosi legali potrebbero essere risolti.

CANCRO – Alti e bassi fino all’estate ma è dopo che potranno esserci risvolti imporanti per Zaniolo e Lautaro Martinez che potrebbero cambiare club: a maggio arriveranno delle risposte concrete per tutti coloro che non sanno se, ad esempio, rimanere o meno all’interno di un gruppo di lavoro. In alcuni casi sarà possibile cambiare aria e tornare a mettersi in gioco.

LEONE – Allegri dovrebbe avere mesi positivi in avvio dell’anno grazie all’aspetto intrigante di Venere. Saturno dal giorno 7, inoltre, non è più opposto segnando l’ingresso di alcune novità nella sua vita professionale.

VERGINE – McKennie è tra i pochi giocatori della Vergine, alti e bassi sul lavoro per lui. Da marzo Saturno opposto farà registrare qualche rallentamento e contrattempo di troppo. Il consiglio è di rimandare dunque le scelte importanti e non avere fretta di concludere un accordo.

BILANCIA – Anno difficile per Pioli e Ibrahimovic. Ad inizio anno saranno molte le decisioni che andranno prese e e le cose – soprattutto per lo svedese – potranno non essere sempre semplici ed indolori. Giove in opposizione rende questo cielo un po’ incerto dal momento che molto cose sono cambiate ed è stato necessario ripartire su nuove basi.

SCORPIONE – E’ attesa una risposta importante da parte di Dybala e Chiesa, Da maggio una rinnovata grinta caratterizzerà il loro segno dando loro l’opportunità di risolvere delle situazioni che sono rimaste aperte da troppo tempo. Dentro, soprattutto la Joya, hanno ancora qualche amarezza legata al passato.

SAGITTARIO – E’ l’anno del riscatto del ct Mancini. Anche se l’opposizione di Marte è all’orizzonte, sul suo cammino non incontrerà particolari ostacoli. Questo permetterà di centrare risultati importanti. La Nations League?

CAPRICORNO – Per i Capricorno come Locatelli e Osimhen stelle favorevoli a partire dalla metà del mese di maggio. Inizio anno tra alti e bassi anche in virtù della quadratura di Giove.

ACQUARIO – Con il nuovo anno la carriera diventa più semplice da gestire per Cristiano Ronaldo. Già da febbraio, grazie al positivo aspetto di Venere, il portoghese risentirà di maggiori benefici anche se i dissidi con capi e referenti non possono essere totalmente esclusi. Stelle favorevoli anche per Barella.

PESCI – Non pretendete tutto e subito. Sia per Pogba che per De Ketelaere bisognerà aspettare qualche mese per vederli al top. In particolare da aprile potranno farsi sentire e le occasioni per ‘riscattarsi’ non mancheranno. Dalla primavera in poi ottimo cielo per mettersi in gioco e costruire il proprio futuro su basi diverse e più solide.