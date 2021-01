Osimhen chiede scusa al Napoli, niente multa

Dopo essere risultato positivo al Covid e il video che lo ritrae a far festa in patria, Victor Osimhen fa ammenda. L’attaccante del Napoli, arrivato in estate dal Lille, via Instagram chiede scusa per quanto avvenuto.

“Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli”.

“Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra ed ai tifosi”.

Al mea culpa di Osimhen, secondo quanto riportato da ‘Sky’, il Napoli smentisce la multa nei confronti del nigeriano.

OMNISPORT | 03-01-2021 15:28