Paganini: "Non solo Dybala, Pogba-Juve dipende da 4 giocatori”

Il rinnovo di Paulo Dybala rappresenta il problema principale per la dirigenza della Juventus in questo momento. Le trattative per il prolungamento del contratto dell’attaccante argentino vanno avanti da tempo e l’affare non pare sbloccarsi: in questo senso le ultime dichiarazioni di Andrea Agnelli vanno lette come un tentativo della Juve di sbloccare la situazione. Anche perché il mercato di gennaio si avvicina e se Dybala dovesse ancora rimandare la firma, la Juve potrebbe decidere di mollare definitivamente la Joya e puntare nuovi obiettivi.

I problemi della Juve per arrivare a Pogba

Chi non è mai uscito dal radar bianconero è Paul Pogba, che secondo il procuratore Mino Raiola ha ormai esaurito la sua esperienza al Manchester United. Secondo Paolo Paganini la Juve sta insistendo fortemente per il centrocampista e alla fine Dybala potrebbe essere l’arma giusta proprio per riportare il campione del mondo a Torino.

Paganini, però, precisa che l’affare Pogba non dipende esclusivamente da Dybala: la Juve deve sistemare altri tre giocatori per poter sferrare l’attacco decisivo al francese. “La Juventus ci sta provando per Pogba ma ci sono 2 ostacoli – ha twittato Paganini -: 1) l’ingaggio. 2) Dybala che piace allo United ma non vuole lasciare Torino. Dipende anche dalle uscite in modo da abbassare il monte ingaggi: Khedira, Bernardeschi, Ramsey”.

I tifosi sacrificherebbero Rabiot

Solo con l’addio dei tre centrocampisti, dunque, la Juve avrebbe le risorse per assicurarsi Pogba. I tifosi della Juve, però, non sono tutti d’accordo. “Salve Paolo, se non sbaglio Ramsey e Rabiot non possono essere ceduti prima della fine della stagione per il discorso del decreto crescita che obbliga a stare fermi per due anni. Quindi un prestito con obbligo può essere la soluzione con le uscite di Khedira e Berna?”, domanda Sauro. E Paganini ammette che “sì, è una possibile soluzione”.

“E perché mai Ramsey, che è al centro del progetto di Pirlo, dovrebbe essere ceduto?”, chiede invece Enrico. “Sono d’accordo secondo me vedo più Rabiot in uscita che il gallese…”, aggiunge Andrea.

“Lasciamo stare Dybala, piuttosto cediamo tutti i mezzi giocatori e ci metterei anche Rabiot a mio modesto avviso”, l’opinione di Valerio. Ma per molti tifosi, il problema è senza soluzione, pur arrivando Pogba, la Juve dovrebbe comunque investire in attacco, come sostiene Salvatore: “Se va via Dybala chi prende la Juve davanti?”.

SPORTEVAI | 15-12-2020 10:34