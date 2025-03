Pagelle di Empoli-Roma 0-1: bastano 21 secondi di Soulé. Koné a tutto campo. Azzurri senza peso offensivo

I capitolini partono a razzo e chiudono la pratica col minimo indispensabile. Ecco i top e flop del match della Computer Gross Arena per la 29a giornata di Serie A.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Claudio Ranieri ha fatto 13. Non si tratta della vecchia schedina di una volta ma dell’ennesimo risultato utile consecutivo della sua Roma. Ai giallorossi bastano 20 secondi per mandare ko un Empoli assolutamente innocuo. A segnare il gol decisivo è Soulé, con un mancino preciso su assist di Salah-Eddine. Altro passo verso l’Europa per i capitolini, altro passo verso la zona retrocessione per gli azzurri.

Le scelte di D’Aversa e Ranieri

Non è che abbia l’imbarazzo della scelta Roberto D’Aversa nella formazione da schierare per la 28a giornata di campionato. La lunga lista di indisponibili rende obbligato l’11 titolare con tridente tutto italiano formato da Cacace, Esposito e Colombo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per Ranieri l’impegno europeo incombe e il campionato passa in secondo piano. Il turnover del tecnico testaccino è abbondante con Abdulhamid e Salah-Eddine sulle corsie esterne, Soulé e Shomurodov davanti. Out sia Dybala (lasciato addirittura a casa) che Dovbyk. Il discusso Hummels prende il posto dello squalificato Mancini.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

A Soulé bastano 21 secondi

21 secondi ci mette la Roma per passare in vantaggio. Salah-Eddine dalla corsia di competenza serve Soulé in mezzo: l’argentino si accomoda la palla sul sinistro e batte Silvestri dal limite dell’area. L’argentino, al pari di Dybala, è un altro dell’esercito dei rivitalizzati da Ranieri.

Seppur rivoluzionati, i giallorossi non perdono gli automatismi che hanno permesso loro di ottenere 12 risultati utili di fila. La Lupa sfiora due volte il raddoppio: i legni lo negano prima a Shomurodov e poi a Koné. C’è poco Empoli nella prima frazione di gioco, gli azzurri non combinano nulla dal punto di vista offensivo.

L’Empoli ci prova con i cambi, la Roma resiste

L’Empoli si ripresenta in campo con due novità rappresentate da Sambia e Kouamé. L’intento di D’Aversa è alzare il ritmo e qualche timido segnale arriva. La verità, però, è che di occasioni vere e proprie ne arrivano poco per la compagine toscana nonostante provi ad attaccare con più uomini.

L’atteggiamento scopre inevitabilmente a qualche contropiede. Non cambia il risultato con la Roma che vince ancora. Un altro passo per l’Europa, si complica la salvezza per gli azzurri.

Le pagelle della Roma

Svilar 6 Una parata considerabile standard su De Sciglio poi poco più.

Una parata considerabile standard su De Sciglio poi poco più. Nelsson 6 Da braccetto pensa a rischiare il meno possibile per portare la pagnotta a casa.

Da braccetto pensa a rischiare il meno possibile per portare la pagnotta a casa. Hummels 6 Prende il posto di Mancini e non ne fa sentire la mancanza.

Prende il posto di Mancini e non ne fa sentire la mancanza. N’Dicka 6 Bada alla sostanza, senza fronzoli. Si appoggia a Colombo quando serve impedendogli di giocare il pallone.

Bada alla sostanza, senza fronzoli. Si appoggia a Colombo quando serve impedendogli di giocare il pallone. Abdulhamid 6 Ogni tanto lo rivediamo, resta un oggetto piuttosto misterioso ma oggi fa la sua parte senza sbavature e senza rischi. (Dal 64′ Rensch 6 Una ventina di minuti a disposizione per blindare la porta di Svilar).

Ogni tanto lo rivediamo, resta un oggetto piuttosto misterioso ma oggi fa la sua parte senza sbavature e senza rischi. (Dal 64′ Rensch 6 Una ventina di minuti a disposizione per blindare la porta di Svilar). Koné 7 Un giocatore che pesa a metà campo per l’irruenza e la generosità. Sfortunato sul palo.

Un giocatore che pesa a metà campo per l’irruenza e la generosità. Sfortunato sul palo. Paredes 6,5 Non butta mai il pallone, è una soluzione comoda per i compagni che infatti lo cercano. (Dal 65′ Cristante 6 Dalle geometrie dell’argentino alla sostanza del mediano friulano)

Non butta mai il pallone, è una soluzione comoda per i compagni che infatti lo cercano. (Dal 65′ Dalle geometrie dell’argentino alla sostanza del mediano friulano) Salah-Eddine 6 Tecnicamente non sempre pulito, serve però il pallone dell’1-0 a Soulé. (Dal 65′ Angelino 6 Entra per gestire il delicato finale di partita).

Tecnicamente non sempre pulito, serve però il pallone dell’1-0 a Soulé. (Dal 65′ Entra per gestire il delicato finale di partita). Soulé 7 Anche qui c’è lo zampino di Ranieri. L’argentino non è più il ragazzino impaurito dei primi tempi, quello attuale rischia le giocate e gioca con personalità. Il gol ne è diretta conseguenza. (Dall’80’ Baldanzi 6,5 Fa solo una decina di minuti ma di qualità. Manda in porta Dovbyk che sfiora il 2-0).

Anche qui c’è lo zampino di Ranieri. L’argentino non è più il ragazzino impaurito dei primi tempi, quello attuale rischia le giocate e gioca con personalità. Il gol ne è diretta conseguenza. (Dall’80’ Fa solo una decina di minuti ma di qualità. Manda in porta Dovbyk che sfiora il 2-0). Pellegrini 6,5 Si divora un rigore in movimento. Per il resto prova a legare i reparti, lavorando anche in copertura. Splendido il controllo con assist a Shomurodov che poi becca la traversa.

Si divora un rigore in movimento. Per il resto prova a legare i reparti, lavorando anche in copertura. Splendido il controllo con assist a Shomurodov che poi becca la traversa. Shomurodov 6,5 Piace l’uzbeko per la capacità di fare reparto e per la volontà di mettersi a disposizione della squadra. (Dal 72′ Dovbyk 6 Ha l’opportunità per timbrare il cartellino ma trova l’opposizione di Silvestri).

Top e flop dell’Empoli