Roma-Udinese 3-0, le pagelle: Dovbyk trascina, bene Dybala, Kabasele da incubo. Pellegrini, fischiato e deluso

Grande esordio per la squadra di Juric che affossa i bianconeri di Runjaic, finora imbattuti. In gol ancora una volta l'ex attaccante del Girona, poi la Joya e infine Baldanzi. Friulani mai in partita.

Il percorso di avvicinamento alla partita è stato terribile per la Roma. Ma la squadra di Ivan Juric sul campo ha risposto positivamente ad una settimana decisamente tormentata. I giallorossi hanno infatti schiantato 3-0 l’Udinese con le reti di Dovbyk, Dybala (su rigore) e Baldanzi. Unica macchia del pomeriggio i tanti fischi per Pellegrini e Cristante dai propri tifosi. Malissimo i bianconeri di Runjaic, mai entrati realmente dentro al match.

Esordio per Juric in un Olimpico inconsueto

Clima surreale all’Olimpico. Dopo 58 giornate consecutive non c’è il pienone per la partita casalinga della Roma con la Curva Sud che entra dopo 30 minuti dal fischio di inizio della gara con l’Udinese. Queste sono le condizioni in cui fa il suo esordio sulla panchina giallorossa Ivan Juric. A tal proposito il modulo scelto è il 3-4-2-1 già visto nella precedente esperienza col Torino. Formazione tipo invece per i bianconeri: vera rivelazione di inizio torneo.

Dovbyk spiana la strada alla Lupa

I primi minuti di gioco sono caratterizzati dagli impietosi fischi nei confronti di Pellegrini e Cristante. Per il resto si intravedono già spiragli del tipo di calcio che vuole vedere Juric. Il primo colpo lo batte Dovbyk con un diagonale perfetto sul quale nulla può Okoye. L’Udinese appare solo una parente lontana di quella ammirata nelle altre giornate di campionato, sebbene la prima frazione non sia così appassionante.

Dybala e Baldanzi chiudono i giochi

Nella ripresa Runjaic toglie subito Lucca per mettere dentro Davis con tanto di raccomandazioni del responsabile dell’area tecnica Gokhan Inler. Ma è la Roma a trovare il raddoppio con Dybala che si procura e trasforma un calcio di rigore. I giochi li chiude definitivamente Baldanzi, appena entrato in campo. Brutta batosta, dunque, per il team friulano dopo 4 risultati utili consecutivi. Buona la prima per la squadra di Juric.

Top e flop della Roma

Il bomber si è sbloccato. Suo anche l’assist per Baldanzi Dybala 7 Esiste il dualismo con Soulé? Per ora no, gioca e determina la Joya.

E’ un fattore sulla sua corsia di competenza. Pellegrini 5,5 Emotivamente è provato dalla settimana trascorsa e dai fischi e lo si vede chiaramente.

