Roma, Lina Souloukou dà le dimissioni dopo il caso De Rossi: la Ceo turbata dalla scorta anche per i figli

Nuovo colpo di scena al termine di una settimana turbolenta per il club giallorosso: la Ceo greca lascia la Roma, dopo le scritte offensive dei tifosi e la tutela per i figli.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ennesimo colpo di scena in casa Roma. Al culmine di una settimana turbolenta, segnata dal clamoroso esonero di Daniele De Rossi, dalle proteste dei tifosi e infine dalle minacce e dalle scritte offensive nei confronti di Lina Souloukou, la Ceo greca ha rassegnato le dimissioni. Troppo alto il peso da reggere, troppo evidente la tensione. Ma quel che più ha fatto inorridire l’ex manager dell’Olympiacos, a quanto pare, è stato il fatto che ci fosse bisogno di una scorta o comunque di una tutela particolare non solo per lei, ma anche per i figli a scuola.

La Ceo come i pm antimafia: scorta pure per i figli

Due bimbi di tre e otto anni: pure per loro il codazzo di agenti di sicurezza nell’accompagnarli a scuola, nel venirli a riprendere e anche nel sorvegliare che durante le lezioni non succedesse nulla. Un atteggiamento comune a quello di certi magistrati antimafia, che ha sconvolto Soulokou. Le scritte all’esterno di Trigoria e in altre parti della città erano il segnale che la tifoseria aveva individuato in lei la principale responsabile del siluramento di De Rossi. E che la vita per lei, ma soprattutto per la sua famiglia, sarebbe diventata impossibile. E così ha rassegnato le dimissioni, irrevocabili. Che la proprietà ha subito accettato.

Le dimissioni di Lina Soulokou e la nota della Roma

l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”. Stasera, in occasione di Roma-Udinese, si preannunciano nuove tensioni all’Olimpico, col ventilato sciopero indetto dalla Curva Sud. Questo il testo della breve e fredda nota diffusa dal club giallorosso attraverso i suoi canali ufficiali: “L’AS Roma comunica cheRingraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale”. Stasera, in occasione di Roma-Udinese, si preannunciano

Roma, i tifosi ora ce l’hanno coi Friedkin: “Così è comodo”

Proprio il mancato sostegno pubblico a Lina Souloukou da parte dei Friedkin era stato un altro segnale indicativo. Evidentemente la Ceo si è sentita “consegnata” ai tifosi dal presidente Dan e dal figlio Ryan, che poi sono “scappati” via dalla Capitale, proprio quando forse sarebbe stato il caso di mostrare una maggiore vicinanza in un momento così delicato della vita del club. Ma tanti tifosi non hanno abboccato. “Possibile che abbia deciso tutto Souloukou e che i Friedkin non sapessero niente?“. Oppure: “Quindi comandava la greca, gli americani le avevano lasciato tutto in mano?”. O ancora: “Troppo comodo così, perché non sono allo stadio stasera?“, sono solo alcuni commenti trovati sul web.