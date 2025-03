Pagelle Genoa-Lecce 2-1: Miretti show, bentornato Malinovsky! Delude il tridente di Giampaolo

Il Grifone ipoteca la salvezza con la prima doppietta in Serie A del centrocampista in prestito dalla Juve, a Giampaolo non basta Krstovic per evitare la quarta sconfitta di fila.

Pubblicato: 14-03-2025 22:43