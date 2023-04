Top e flop della partita Juve-Verona 1-0, valevole per la 28° giornata della Serie A 2022-23. Szczesny para tutto, Kean decide con una giocata da predatore d'area. Bocciati Duda, Gaich e Barrenechea

01-04-2023 22:47

Altra vittoria di misura della Juventus, che supera il Verona nel secondo anticipo della 28esima giornata di Serie A e mette in cascina altri tre punti importanti. A decidere il match, una rete da predatore di Moise Kean, che fulmina Lorenzo Montipò a inizio ripresa. Mezza bocciatura per il giovane Enzo Barrenechea, che dura un tempo prima di lasciare spazio a Fabio Miretti. Tra i protagonisti, Wojciech Szczesny che salva il risultato con parate importanti e mette in curriculum l’ennesimo clean sheet stagionale. Il Verona gioca una gara tutto sommato positiva, ma in avanti manca chi riesce a buttarla dentro.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 7,5: Rischia tantissimo sulla conclusione di De Paoli in avvio. Nella ripresa spegne con un’uscita perfetta su Lasagna la grande occasione creata da Verdi

Rischia tantissimo sulla conclusione di De Paoli in avvio. Nella ripresa spegne con un’uscita perfetta su Lasagna la grande occasione creata da Verdi Danilo 6,5: Altra prova da leader, sfiora anche il gol con una botta sulla punizione a due dal limite deviata dalla schiena da De Paoli

Altra prova da leader, sfiora anche il gol con una botta sulla punizione a due dal limite deviata dalla schiena da De Paoli Gatti 6: In affanno in avvio, cresce con il passare dei minuti e dalle sue parti il Verona non passa più. Serve a Bremer la sfera del possibile 2-0, ma il brasiliano spara alto da due passi

In affanno in avvio, cresce con il passare dei minuti e dalle sue parti il Verona non passa più. Serve a Bremer la sfera del possibile 2-0, ma il brasiliano spara alto da due passi Bremer 6,5: Prestazione difensiva senza sbavature e interventi sempre con attenzione e fisico, per annullare Gaich e chiudere ogni spazio agli scaligeri. Nel finale, si divora il 2-0

Prestazione difensiva senza sbavature e interventi sempre con attenzione e fisico, per annullare Gaich e chiudere ogni spazio agli scaligeri. Nel finale, si divora il 2-0 Cuadrado 6: Si vede in paio di folate, ma non riesce mai davvero a rendersi pericoloso. Compitino Dal 65′, Kostic 6,5: Entra e regala uno sprint ad Allegri. Buone risposte dopo il problema fisico accusato in nazionale

Si vede in paio di folate, ma non riesce mai davvero a rendersi pericoloso. Compitino Dal 65′, Entra e regala uno sprint ad Allegri. Buone risposte dopo il problema fisico accusato in nazionale Locatelli 7: La giocata che manda in porta Kean per spezzare l’equilibrio è il classico cioccolatino che deve essere solo scartato

La giocata che manda in porta Kean per spezzare l’equilibrio è il classico cioccolatino che deve essere solo scartato Fagioli 6,5: Prestazione concreta e ancora una volta matura nella zona nevralgica del campo.

Prestazione concreta e ancora una volta matura nella zona nevralgica del campo. Barrenechea 5: Chiamato ad agire come mezz’ala, il giovane talento dimostra di dover ancora maturare molto. Dura un tempo, senza lampi né spunti degni di nota. Dal 46′, Miretti 6,5: Entra in cambia il volto della gara, con una giocata di prima sontuosa che innesta Locatelli per il vantaggio bianconero

Chiamato ad agire come mezz’ala, il giovane talento dimostra di dover ancora maturare molto. Dura un tempo, senza lampi né spunti degni di nota. Dal 46′, Entra in cambia il volto della gara, con una giocata di prima sontuosa che innesta Locatelli per il vantaggio bianconero De Sciglio 5,5: Dalla sua parte, la Juve non sfonda praticamente mai

Dalla sua parte, la Juve non sfonda praticamente mai Kean 7: Rete da predatore d’area, freddo nel controllo nel traffico e glaciale nel battere Montipò con una bordata da due passi. Dal 60′, Vlahovic 5,5: Ingresso con voglia, fisico e corsa. Prova a sfruttare gli spazi, ma ci riesce solo in parte, finendo spesso e volentieri per fare il gioco del Verona, allargandosi puntualmente troppo

Rete da predatore d’area, freddo nel controllo nel traffico e glaciale nel battere Montipò con una bordata da due passi. Dal 60′, Ingresso con voglia, fisico e corsa. Prova a sfruttare gli spazi, ma ci riesce solo in parte, finendo spesso e volentieri per fare il gioco del Verona, allargandosi puntualmente troppo Milik 6,5: Fuori da tempo, Allegri gli concede un’ora scarsa e lui lo ripaga con una prestazione concreta e al servizio della squadra. Il gol non arriva, ma da sempre il proprio contributo. Dal 60′, Di Maria 5,5: Folate mai realmente pulite e lucide nelle praterie concesse dal Verona nel finale finisce troppo spesso per incartarsi

Fuori da tempo, Allegri gli concede un’ora scarsa e lui lo ripaga con una prestazione concreta e al servizio della squadra. Il gol non arriva, ma da sempre il proprio contributo. Dal 60′, Folate mai realmente pulite e lucide nelle praterie concesse dal Verona nel finale finisce troppo spesso per incartarsi Allegri (all.) 7: Il massimo risultato con il minimo sforzo, risparmia una buona fetta di match ai suoi big e si prende tre punti d’oro al termine di una gara non semplice. Bravo a tornare sui suoi passi, quando in avvio di ripresa lascia negli spogliatoi un Barrenechea in affanno. E, ora, nonostante il -15, la sua Juve è ad appena sei punti dall’Inter…

Le pagelle del Verona

Montipò 6: Prova positivata per l’estremo difensore scaligero, che non può far altro che inchinarsi sulla botta di Kean

Prova positivata per l’estremo difensore scaligero, che non può far altro che inchinarsi sulla botta di Kean Ceccherini 6 : Non sbaglia praticamente nulla per una gara buona, ma senza eccellere. Dal 65′, Cabal 6: Buon ingresso, con personalità, fisico e corsa, che mette al servizio della squadra, tanto difensivamente quanto in avanti

: Non sbaglia praticamente nulla per una gara buona, ma senza eccellere. Dal 65′, Buon ingresso, con personalità, fisico e corsa, che mette al servizio della squadra, tanto difensivamente quanto in avanti Magnani 6: Tra i più colpevoli in occasione del gol di Kean, si lascia infilare troppo facilmente, compromettendo una prova nel complesso positiva

Tra i più colpevoli in occasione del gol di Kean, si lascia infilare troppo facilmente, compromettendo una prova nel complesso positiva Dawidowicz 6: Prestazione senza fronzoli e complimenti. Difende sempre con ordine e decisione, ma su Kean ha anche lui la sua fetta di colpe

Prestazione senza fronzoli e complimenti. Difende sempre con ordine e decisione, ma su Kean ha anche lui la sua fetta di colpe Faraoni 6: Prova ordinata, forse fin troppo, e che lo porta solo di rado a farsi vedere in avanti. Dall’81’, Terracciano 6: Con un missile terra-aria appena entrato costringe Szczesny a un super intervento, il polacco è però attento e nega il pari

Prova ordinata, forse fin troppo, e che lo porta solo di rado a farsi vedere in avanti. Dall’81’, Con un missile terra-aria appena entrato costringe Szczesny a un super intervento, il polacco è però attento e nega il pari Miguel Veloso 5,5: Lontano dalla forma migliore, si limita al compitino senza mai accendersi. Dal 65′, Verdi 6,5: Impatto positivissimo sul match, disegna geometrie importanti e si esibisce in giocate che rischiano sempre di mandare in crisi la retroguardia bianconera

Lontano dalla forma migliore, si limita al compitino senza mai accendersi. Dal 65′, Impatto positivissimo sul match, disegna geometrie importanti e si esibisce in giocate che rischiano sempre di mandare in crisi la retroguardia bianconera Tameze 5,5: Si vede poco come filtro e nel momento di impostare, nella ripresa le squadre si spezzano e lui rimane sempre un po’ troppo nel mezzo

Si vede poco come filtro e nel momento di impostare, nella ripresa le squadre si spezzano e lui rimane sempre un po’ troppo nel mezzo Depaoli 6,5: Prova frizzante e ricca di spunti interessanti. Sfiora il gol del vantaggio con una conclusione al volo in avvio che mette i brividi allo Stadium. Decisivo anche quando devia sul palo la punizione di Danilo. Dal 65′, Doig 6: Buon impatto sul match, ma nulla più

Prova frizzante e ricca di spunti interessanti. Sfiora il gol del vantaggio con una conclusione al volo in avvio che mette i brividi allo Stadium. Decisivo anche quando devia sul palo la punizione di Danilo. Dal 65′, Buon impatto sul match, ma nulla più Duda 5: Parte bene con una conclusione che avrebbe potuto indirizzare il match, poi è troppo spaesato e alla costante ricerca di una posizione in campo, finisce per annullarsi da solo

Parte bene con una conclusione che avrebbe potuto indirizzare il match, poi è troppo spaesato e alla costante ricerca di una posizione in campo, finisce per annullarsi da solo Gaich 5: Ai tempi di Benevento punì i bianconeri con una sua rete, questa sera prova a fare a sportellate, ma il primo gol con la maglia del Verona non arriva

Ai tempi di Benevento punì i bianconeri con una sua rete, questa sera prova a fare a sportellate, ma il primo gol con la maglia del Verona non arriva Lasagna 6,5: È tra i più propositivi nella fila dell’Hellas, specie nella prima frazione. Dai suoi piedi nascono, infatti, le occasioni più pericolose. Dal 78′, Ngonge sv .

È tra i più propositivi nella fila dell’Hellas, specie nella prima frazione. Dai suoi piedi nascono, infatti, le occasioni più pericolose. Dal 78′, . Zaffaroni (all.) 6: Prepara bene il match, sorprendendo la Juventus soprattutto in avvio. Bene anche con i cambi, ma, l’inerzia del match non cambia, pagando sulla grandissima giocata che decide il match

La pagella dell’arbitro

Il direttore di gara, Matteo Marchetti, dirige il match con discreta attenzione e buon posizionamento, si perde un paio di interventi al limite, ma nulla che possa cambiare l’inerzia di una gara tutto sommato corretta e priva di episodi dubbi o degni di ulteriori valutazioni.

Il nostro super TOP

La decide Kean con una gran giocata che spacca la gara e regala i tre punti ai bianconeri di Allegri. Se, però, la sfida si chiude con il bottino pieno, la Juve lo deve in larga misura a Szczesny. Ultimo baluardo difensivo bianconero, il polacco in avvio e nel finale salva i suoi su praticamente ogni occasione creata dagli scaligeri, con uscite e parate da fuoriclasse assoluto.

Il nostro SUPERFLOP

Sono diversi i nomi che potrebbero forgiarsi di questa poco lusinghiera definizione. La scelta ricade, però, su Ondrej Duda, chiamato a dare classe e qualità alla manovra scaligera, il centrocampista slovacco in prestito dal Colonia gira a vuoto e, ancora una volta, finisce per essere un corpo estraneo nel gioco di Zaffaroni.

