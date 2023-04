Pagelle Lazio-Torino: Ilic illumina, Provedel tradisce. Pessimo Milinkovic-Savic

I granata hanno superato di misura i biancocelesti all'Olimpico grazie a una rete di Ilic nel primo tempo nel terzo anticipo della 31esima giornata di Serie A. Le pagelle.

Dopo due mesi e mezzo di imbattibilità, la Lazio torna a perdere in campionato. Il Torino ha fatto il colpaccio all’Olimpico nel terzo anticipo della 31esima giornata di Serie A: è bastata una rete di Ilic, in gol al 43′ del primo tempo, a piegare i biancocelesti.

In classifica ora la squadra di Maurizio Sarri deve guardarsi le spalle: la rediviva Juventus, che ha recuperato almeno temporaneamente i 15 punti in classifica, potrebbe sorpassare i capitolini in caso di vittoria contro il Napoli domenica. Il Torino sale invece al decimo posto a quota 42 punti, in piena zona tranquillità a metà classifica.

Lazio-Torino 0-1, le pagelle dei biancocelesti

Provedel 5: sbaglia in occasione della rete di Ilic, si redime in parte con due grandi parate su Radonjic ma il suo errore è troppo grave

Marusic 6: soffre poco sulla sua fascia, non riesce a contribuire in chiave offensiva

Patric 6,5: buona prestazione tiene a bada Radonjic

Romagnoli 5,5: molto meno sicuro del suo compagno di reparto, e decisamente più nervoso

Hysaj 6: prova positiva in chiave difensiva

Milinkovic-Savic 5: a parte un calcio di punizione si vede pochissimo, ha le sue colpe sul gol di Ilic. Falloso

Vecino 6: il più positivo nel centrocampo biancoceleste, svolge bene il lavoro chiesto da Sarri. Dal 54′ M.Antonio 6: non fa rimpiangere l’uruguaiano

Luis Alberto 5: ingabbiato, non riesce mai a trovare lo spunto giusto

Pedro 5,5: parte forte, si impegna ma poi cala decisamente. Dal 54′ Immobile 6: torna in campo a pochi giorni dall’incidente con un tutore al braccio, merita la sufficienza solo per la sua forza di volontà. Ma si vede che non è al meglio

Felipe Anderson 5: paradossalmente meglio da falso nove, cala vistosamente quando torna a fare l’esterno

Zaccagni 6,5: nettamente il più pericoloso dell’attacco della Lazio, ma è impreciso

Sarri 5,5: Juric lo batte ancora, la sua Lazio non aveva l’atteggiamento giusto in campo a differenza della squadra granata.

Lazio-Torino 0-1, le pagelle dei granata

Milinkovic-Savic 6: le conclusioni della Lazio sono rare, lui c’è sempre

Djidji 6: ci mette diversi minuti a prendere le misure, poi non sbaglia più nulla

Schuurs 7: grande partita, mette la museruola agli attaccanti laziali

Buongiorno 6,5: una barriera come il compagno di reparto

Singo 6,5: gara solida e di quantità. Dal 78′ Gravillon 6: si prende un’ammonizione inutile

Linetty 6,5: cresce molto nella ripresa, quando entra più nel vivo del gioco

Ilic 7,5: segna il gol della vittoria, tante giocate di qualità a centrocampo

Rodriguez 6: fa il suo senza fronzoli

Vlasic 6,5: più alti che bassi per lui, firma l’assist per Ilic

Radonjic 7: il più attivo dell’attacco granata, crea sempre pericoli. Dal 78′ Karamoh s.v.

Sanabria 6: fa tanto lavoro di sostanza, si vede poco sotto rete

Juric 7: il suo Torino compatto e solido ottiene uno scalpo prestigioso. Non male per una squadra salva da tempo e senza più veri obiettivi.

Lazio-Torino 0-1, il tabellino

Il tabellino di Lazio-Torino 0-1

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic (st 36′ Pellegrini), Patric (st 24′ Casale), Romagnoli, Hysaj (st 24′ Lazzari); S. Milinkovic-Savic, Vecino (st 9′ Marcos Antonio), Luis Alberto; Pedro (st 9′ Immobile), Felipe Anderson, Zaccagni. A disp. Maximiano, Adamonis, Gila, Radu, Fares, Basic, Romero, Cancellieri. All. Sarri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (st 32′ Gravillon), Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic (st 24′ Karamoh); Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Gravillon, Vojvoda, Lazaro, Gineitis, Ricci, Adopo, Seck, Miranchuk. All. Juric.

Marcatori: pt 43′ Ilic (T)

Giocatori ammoniti: pt 25′ Linetty (T), st 3′ Romagnoli (L), st 17′ Rodriguez (T), st 18′ Singo (T), st 33′ Gravillon (T), st 34′ Lazzari (L)

Arbitro: Ghersini. Assistenti: Tolfo-Rossi- IV Uomo: Minelli. Var: Nasca. Avar: Pezzuto