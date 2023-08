Pagelle Sassuolo-Atalanta 0-2: De Ketelaere subito decisivo. Viña soffre, Laurienté ispirato

Top e flop della partita Sassuolo-Atalanta, valevole per la 1° giornata di serie A 2023/2024: la decidono De Ketelaere e Zortea. Nel Sassuolo male Viña

20-08-2023 20:57

83 minuti di equilibrio interrotti dall’uomo più atteso. Dopo un anno di nulla assoluto o quasi, Charles De Ketelaere mette la sua prima firma in Serie ed è una firma importante perché consente all’Atalanta di prendersi i tre punti al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. 2-0 in favore degli orobici il risultato della gara, che raddoppiano col gol dell’ex di Zortea. Primo tempo equilibrato, segnato per lo più dagli spunti individuali di Laurienté da un lato e da Zappacosta e Lookman dall’altro. Soffrono i neroverdi su quella corsia, tanto che Dionisi sottrae Viña dalla gara.

Nella ripresa entrambe provano a ribaltare il match. Ognuna con le proprie possibilità, attingendo al serbatoio completo di risorse presenti in panchina. Agli emiliani ne manca una ma è davvero importante: è Domenico Berardi, imbambolato dalle sirene juventine e pertanto non in condizione di giocare. Mulattieri, Miranda, Volpato, Missori e Thorsverdt: il Sassuolo inserisce i giovani ed inevitabilmente finisce per pagare dazio all’inesperienza. Cross di Ruggeri per la testa di De Ketelaere. Consigli ci arriva ma l’orologio suona: la palla è già dentro. Superfluo pure il tentativo di replica di Scamacca, subentrato a Lookman. A chiudere i conti ci pensa poi Zortea.

I top e flop del Sassuolo

Laurienté 6,5 Per il Sassuolo è la luce, se si accende è un bene per tutti ma ciò avviene ad intermittenza. E non è che riceva molto aiuto dai compagni.

Erlic 6 Uno dei più positivi della sua squadra. Salva diverse occasioni ed è sempre sul pezzo.

Lopez 6 Dinamismo e qualità, contro un avversario complicato che ha corso tanto.

Dinamismo e qualità, contro un avversario complicato che ha corso tanto. Viña 5,5 Zappacosta e Lookman da quelle parti lo mandano in crisi. Tant’è che Dionisi alla ripresa corre ai ripari togliendolo dal campo.

Pinamonti 5,5 Il suo peso offensivo è blando, la difesa della Dea lo gestisce senza patemi.

Il suo peso offensivo è blando, la difesa della Dea lo gestisce senza patemi. Defrel 5 Il compito era ingrato: non far rimpiangere Berardi. Ma in campo la sua presenza non è stata percepita.

I top e flop dell’Atalanta

De Ketelaere 7 In settimana in tanti hanno ironizzato sulla sua espressione nel video postato sui social dall’Atalanta. Ma stavolta il belga è stato determinato e determinante. Che abbia finalmente cambiato atteggiamento mostrando la personalità necessaria?

Musso 7 Gioca lui o Carnesecchi? Gioca lui e para pure.

Zortea 7 Lui o Zappacosta? Bella lotta, premiamo l'ex della partita che ha pure timbrato il cartellino.

Lui o Zappacosta? Bella lotta, premiamo l’ex della partita che ha pure timbrato il cartellino. Pasalic 5,5 Non trova la posizione in campo.

Zapata 6 Non ha giocato male, sia chiaro. Però è evidentemente in ritardo di condizione, riesce comunque a compensare col fisico ma il Gasp, che la sa lunga, lo toglie.

Non ha giocato male, sia chiaro. Però è evidentemente in ritardo di condizione, riesce comunque a compensare col fisico ma il Gasp, che la sa lunga, lo toglie. Kolasinac 6 Il meno appariscente del reparto. Prestazione comunque dignitosa.

Sassuolo-Atalanta 0-2: il tabellino

Marcatori: 84′ De Ketelaere, 93′ Zortea

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti (77′ Miranda), Vina (46′ Missori); Lopez, Matheus Henrique; Defrel (78′ Volpato), Bajrami (62′ Thorstvedt), Laurienté; Pinamonti (85′ Mulattieri). A disp. Pegolo, Cragno, Ceide, Boloca, Paz, Lipani. All. Dionisi.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (72′ Zortea), De Roon, Koopmeiners (87′ Adopo), Ruggeri; Pasalic (46′ Ederson); Lookman (62′ Scamacca), Zapata (46′ De Ketelaere). A disp. Carnesecchi, Rossi, Toloi, Okoli, Bakker, Muriel. All. Gritti.

Arbitro: Marchetti (sezione Ostia Lido)

Note: recupero tempo: pt 3′, st 7′