Palermo, la delusione per i playoff mancati, Corini: “Ho spinto sulla mentalità”

Il pareggio con il Brescia è valso l’esclusione dalla post season per i rosanero dopo una stagione travagliata e fatta di troppi alti e bassi, il tecnico guarda avanti e parla con la società.

20-05-2023 13:38

Doveva volare alto questo Palermo in questa stagione di serie B invece i piani “che contano” sono stati solo sfiorati, visti da lontano. Tante vicissitudini, tante situazioni ingarbugliate e alla fine, nell’ultimo match dell’anno, quando serviva vincere, è arrivato il 2 a 2 con il Brescia. I 32 mila del Barbera non hanno risparmiato i fischi, Corini, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha dichiarato al termine: “Ho spinto sulla mentalità vincente per capire dove potessimo arrivare, faccio parte di un processo, bisogna fare valutazioni in ottica futura e ricordare che le ultime volte che si è vinta la serie B c’erano due grandi squadre”. “Sto già parlando con la società da un paio di mesi, vogliamo riportare questa piazza dove merita” ha concluso il tecnico.