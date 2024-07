Pallacanestro, il glossario: tutti i termini da conoscere per seguire al meglio il torneo olimpico

Ruoli, espressioni e terminologia tecnica: ecco un glossario delle parole da conoscere per seguire al meglio la pallacanestro alle Olimpiadi di Parigi 2024

Le Olimpiadi di Parigi 2024 rappresentano una grande occasione per vedere i migliori atleti in azione e come sempre c’è grande curiosità anche per la pallacanestro. L’Italia non è riuscita nella qualificazione alla manifestazione ma ai nastri di partenza ci sono ancora gli USA e con una squadra che promette spettacolo. Meglio cominciare a prepararsi a conoscere tutto quello che avverrà.

Pallacanestro i ruoli

Playmaker: si comincia da quello che qualcuno chiama “il regista”, il play è il giocatore che dà inizio all’azione d’attacco e che fa da direttore d’orchestra del gioco offensivo ma ovviamente non disdegna la possibilità di andare a bersaglio.

Guardia: la guardia è il giocatore che dà sempre nella pallacanestro ha “più punti nelle mani”, è bravo a segnare in penetrazione verso il canestro ma anche nel tiro da 3.

Ala piccola: il ruolo di “ala” nel tempo è cambiato molto, oggi è difficile distinguerlo dalla guardia, in passato era un giocatore deputato sia alla fase offensiva che in quella difensiva.

Ala grande: vale lo stesso ragionamento fatto per l’ala piccola, nel basket moderno le distinzioni tra i due ruoli non esistono quasi più. Il “4” moderno è un giocatore fisio, capace di tirare dalla distanza, di difendere su più ruoli.

Pivot: il “centro” resta uno dei ruoli più affascinanti nel mondo del basket. Ma come altri ruoli anche questo è cambiato, non più un giocatore da tenere in area e da far giocare spalle a canestro ma sempre più in grado di fare tutto in mezzo al campo. Basta pensare a Jokic.

Pallacanestro: il glossario

Alley-oop: è una delle giocate più spettacolari nella pallacanestro e che coinvolge due giocatori, il primo che lancia la palla nei pressi del canestro e l’altro che già in salto la raccoglie al volo e di solito schiaccia.

Fallo antisportivo: il fallo antisportivo è un fallo grave che viene sanzionato dagli arbitri in quanto non rientra nella natura del gioco e che può procurare un infortunio a un giocatore avversario.

Mismatch: è un termine utilizzato per indicare una situazione di uno contro uno, in cui il giocatore in attacco ha un vantaggio rispetto al suo avversario (di altezza, di peso o di velocità).

Pick and Roll: è uno degli schemi più utilizzato in attacco e prevede l’uso di un blocco. Il palleggiatore viene aiutato da un suo compagno che blocca il difensore, mentre il bloccante effettua un movimento (roll) per provare a ricevere e andare a canestro. Esiste anche la variante “pick and pop” con il bloccante che invece di andare verso il canestro prende posizione fuori dal perimetro dei 3 punti.

Post basso e post alto: questi due termini indicano la possibilità di ricevere palla in due zone dell’area. Il post alto è riferito alla parte alta dell’area, intorno alla linea dei tiri liberi, mentre il post basso è in prossimità del canestro.

Le misure del campo da basket

Il campo da gioco deve essere obbligatoriamente lunghi 28 metri con una larghezza di 15 metri. L’arco della linea da tre punti in ambito Fiba è omogeneo (a differenza di quello negli Stati Uniti) e misura 6,75 metri. Il canestro viene posto ad un’altezza di 3,05 metri dal suolo ed è composto da un anello di metallo dal diametro di 45 centimetri.

Il torneo olimpico

Saranno 12 squadre femminili e 12 squadre maschili a partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Le squadre saranno divise in tre gironi da 4 e ai quarti di finale si qualificano le prime due di ogni raggruppamento più le due migliori terze.