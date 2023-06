Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, il flirt che smuove l'estate alla vigilia dell'Europeo U21

L’estate si appresta a affacciarsi, con gli effetti che ne derivano e quella leggerezza che spesso ci è stata sottratta in questi anni di difficile elaborazione pandemica. Ad inaugurare, a suo modo, questa voglia di libertà e di beata allegria è quello che si preannuncia come uno dei connubi più interessanti, pur rimanendo inevitabilmente nell’incertezza.

La coppia è costituita da due protagonisti noti: Paola Di Benedetto, speaker e conduttrice ed ex Madre Natura, avvistata con il suo ex Federico Rossi, e uno dei protagonisti del prossimo Europeo U21, Raoul Bellanova.

Sempre al centro dell’attenzione, anche per le sue vicende sentimentali, Paola Di Benedetto, attraverso i social, si è affrettata a precisare sull’ex compagno. Il post era rivolto a quanti si erano abbandonati a un certo, romantico ritorno al passato: non si tratta di un sentimento rinfrescato, una sorta di revamping declinato all’estate 2023.

“A oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa ‘come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?’. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose”, la sua specifica su Rossi.