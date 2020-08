Paradosso Marotta: in finale di Europa League, beccato sul web

Strano destino per Giuseppe Marotta. Da quando è arrivato all’Inter il club nerazzurro ha migliorato in modo considerevole i suoi risultati e domani sera si giocherà la conquista di un trofeo prestigioso, dopo anni di digiuno. Eppure, sul web c’è chi lo contesta e la ragione è legata a un’altra finale, quella di Champions League.

Ivan vs Mauro, di nuovo contro

Uno contro l’altro, infatti, si troveranno due ex interisti, protagonisti in campo e fuori nelle passate stagioni. Ad arricchire il duello tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco per la conquista della coppa più importante in Europa, infatti, ci sarà la sfida nella sfida tra Mauro Icardi e Ivan Perisic. E non sarà un duello qualunque, visto che ai tempi dell‘Inter i due erano spesso in disaccordo, dipinti addirittura come a capo delle opposte fazioni dello spogliatoio nerazzurro.

Il Triplete degli ex Inter

Sfida per la Champions tra due ex interisti, dunque. O meglio: tra due scarti dell‘Inter. Almeno, è così che in tanti sui social li inquadrano. Per uno di loro sarà stata una stagione trionfale: sia Psg che Bayern, infatti, inseguono il Triplete avendo già vinto campionato e coppa nazionale. E non sono pochi quelli che rimpiangono la loro cessione. Più quella di Perisic, per la verità, rispetto a quella dell’ex capitano, destituito pochi mesi prima della cessione in Francia.

Quelli che attaccano Marotta

Sui social ci si imbatte in tante foto denigratorie di Marotta. Come quella di Chiara, che però sceglie l’ironia nel postare un’immagine del plenipotenziario del mercato dell’Inter: “Perisic e Icardi in finale di Champions: ha vinto lui”. Alessandro ha meno voglia di scherzare: “Ha venduto per due spicci due giocatori che giocheranno una finale di Champions League. Signori e signore il maestro del mercato. Giuseppeeeeeeeeeeeeeeee Marotta“. Anche Marco è deluso: “E intanto mentre Icardi e Perisic vanno in finale di UCL camminando i giornalai e gli indossatori idolatrano Conte e Marotta per averli fatti fuori. E per una finale di UEL. Senza classifiche e campionati credereste che gli asini volano”.

E quelli che lo difendono

Non mancano però i tanti che sottolineano gli indubbi meriti di Marotta e la necessità di dare una ‘ripulita’ allo spogliatoio dopo le tante polemiche che avevano condizionato il rendimento della squadra negli anni passati. “Diciamolo che Perisic è stato mandato via per i casini nello spogliatoio con Icardi, e probabilmente anche con altri. E che non tornerà perché ‘ste cose Marotta e Conte non le perdonano mai”, sottolinea un tifoso. Mentre il ragionamento di Hendrik è di una logica stringente: “La più grande vittoria di Marotta, Conte e del club è sapere che il 99% degli interisti non rimpiangerebbe nulla delle scelte estive, anche se vedessero domenica sera segnare sia Perisic che Icardi in una finale di CL. Se ci pensate bene, è un capolavoro autentico”.

SPORTEVAI | 20-08-2020 10:03