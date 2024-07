Parigi 2024, coreani del Sud e del Nord insieme sul podio: il selfie olimpico fa il giro del mondo

Lo scatto durante la premiazione del torneo di doppio misto del tennis tavolo organizzato dalla coppia cinese che ha vinto l’oro: per molti è l’immagine del vero spirito dei Giochi

Non solo proteste politiche e contestazioni arbitrali alle Olimpiadi di Parigi 2024: il torneo di doppio misto del tennis tavolo ha regalato un momento simbolico quando gli atleti di Corea del Sud e Corea del Nord, paesi da decenni in costante tensione politico-militare, hanno scattato insieme un selfie che ha fatto il giro del mondo attraverso i social.

Parigi 2024: il momento olimpico tra Corea del Sud e Corea del Nord

Le Olimpiadi di Parigi 2024 passeranno alla storia per l’esclusione della Russia e della Bielorussia a causa dell’aggressione all’Ucraina e della contestazione sui social alla delegazione di Israele, paese protagonista della violenta offensiva militare sui territori occupati della Palestina.

Ma i Giochi francesi hanno regalato ieri un momento di puro spirito olimpico al termine del torneo di doppio misto di tennis tavolo: protagonisti gli atleti di Corea del Sud e Corea del Nord.

Parigi 2024, tennis tavolo: nordcoreani e sudcoreani insieme in un selfie

Il protocollo delle premiazioni a Parigi 2024 prevede che gli atleti si scattino un selfie fornito da uno dei main sponsor delle Olimpiadi. Questa necessità commerciale è stata trasformata in un atto di promozione dei valori olimpici da parte di Wang Chuqin e Sun Yingsha, i due atleti cinesi vincitori della medaglia d’oro nel doppio misto del tennis tavolo.

Sul podio con loro, infatti, erano presenti le coppie della Corea del Nord (medaglia d’argento) e della Corea del Sud (bronzo), paesi nemici da decenni, tra cui la tensione è notevolmente aumentata negli ultimi anni. I due cinesi hanno chiesto ai nordcoreani Ri Jong Sik e Kim Kum Yong e ai sudcoreani Lim Jonghoon e Shin Yubin di scattare un selfie insieme: i quattro hanno accettato, dando vita a un inatteso momento di distensione tra le due Coree.

Parigi 2024: il selfie dei coreani celebrato dai social

Il video dei 6 atleti che si scattano la foto insieme ha fatto il giro del mondo attraverso i social network. Molti gli utenti che hanno ricordato come il selfie tra sudcoreani e nordcoreani rappresenti sul serio quelli che dovrebbero essere i valori olimpici.

“Non è meraviglioso? Sudcoreani e nordcoreani in un selfie insieme: queste sono le vere Olimpiadi”, ha scritto su X Lian. “Lo sport unisce le persone”, ha aggiunto OneTimeC. “A Kim Jon Un non piace questa foto”, ha ironizzato Miskiddiqui citando il dittatore nordcoreano. “Cinesi e coreani per la pace: queste sono le Olimpiadi”, il commento di Gio.