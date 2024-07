Parigi 2024, Irma Testa eliminata: un altro verdetto clamoroso nella boxe

Altro verdetto amaro per la nostra boxe a Parigi 2024: la capitana Irma Testa è eliminata ai sedicesimi contro la cinese Xu Zichun, dopo un match concluso con una decisione non unanime dei giudici

Ancora una volta la boxe ci lascia di stucco in queste Olimpiadi (per non parlare poi delle altre edizioni e di certi casi controversi del passato: ma questa è un’altra storia). Irma Testa, ai suoi terzi Giochi in carriera nonché reduce dallo storico bronzo di Tokyo 2020, cade nel suo primo match a Parigi 2024 perdendo l’incontro dei 16esimi valido per la categoria dei -57 kg contro la cinese Xu Zichun. Verdetto non unanime dei giudici, per la cronaca.

Il resoconto del match di Irma Testa contro Xu Zichun

Nella prima ripresa alla North Paris Arena di Villepinte la nostra pugile parte subito con due jab a disturbare l’avversaria, mantenendo il footwork contro la cinese molto mobile e calibrando la distanza con la rivale di ring. Mette successivamente a segno un gancio sinistro e poi un destro. Sul finire della ripresa Zichun accorcia la distanza e aumenta il volume dei colpi tra le due. I cartellini dei giudici sentenziano un 3-2 per Testa.

L’azzurra mette a prova il cardio nella rivale nella seconda ripresa, facendola andare a vuoto. I ritmi sono più vivaci, con la cinese che oppone la sua chiusura ai diretti e ai ganci della rivale, la quale subisce a sua volta un gancio sinistro. La cinese carica a testa bassa, e viene richiamata dall’arbitro Servide. Intanto l’allieva di Lucio Zurlo inanella una serie di destri, e i giudici decretano un 4-1 per l’italiana.

L’irruenza di Xu Zichun prosegue nell’ultima ripresa, costringendo il match ad un susseguirsi di clinch. Mentre Testa mantiene una postura composta, la cinese prosegue nel proprio sbilanciarsi irruento. La nostra pugile mette a segno un bel montante sinistro sul finale, portando poi a compimento anche una serie di combinazioni.

Niente da fare per Irma Testa, che perde per split decision

Il punteggio finale però è una sentenza inappellabile per la campionessa del mondo 2023 nei pesi piuma: 3-2, ovvero tre giudici su cinque hanno assegnato il match a Xu Zichun. Un verdetto che ribalta due terzi dell’incontro e che impedisce alla pugile di Torre Annunziata di poter non solo difendere ma eventualmente migliorare il suo bronzo olimpico.

Ancora una volta un verdetto dei giudici controverso per la nostra boxe olimpica

Una sentenza che fa il paio con un’altra controversa split decision per i nostri colori a Parigi 2024, ovvero la sconfitta ai punti del due volte campione europeo Aziz Abbes Mouhiidine agli ottavi di finale nella categoria 92 kg. Tra l’altro favorito per l’oro come Irma Testa, ma l’Italia pugilistica dovrà suo malgrado fare a meno di loro in questa rassegna olimpica.