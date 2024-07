Parigi 2024, Macchi derubato: lo sfogo della fidanzata commuove tutti

Giulia Amore, compagna del fiorettista scippato dell'oro e figlia dell'ex campionessa Diana Bianchedi, prova a consolare l'azzurro con post toccante

Un furto, non ci sono altre parole. Non si placa la bufera intorno a Filippo Macchi dopo l’oro sfumato per una discutibilissima decisione arbitrali. Mentre la Federazione annuncia ricorsi e anche il Coni alza la voce, su Instagram arriva il lungo commento di Giulia Amore che non è solo una schermitrice, ma anche la compagna di Macchi e la figlia di Diana Bianchedi, ex campionessa di fioretto e oggi una dei massimi dirigenti sportivi italiani.

La delusione per l’oro scippato

Tutti gli italiani sono rimasti indignati per quanto visto ieri in pedana, perfino il moviolista calcistico Luca Marelli ha detto la sua ma sui social la ragazza di Macchi si è sì sfogata ma con parole misurate.

Il post della compagna di Macchi

Scrive Giulia Amore dopo il verdetto degli arbitri: “Mi piace vedere le cose in maniera sempre positiva ed entusiasta, anche se ci sono giorni in cui questo non è facile. Oggi, per esempio, potrei parlare di decisioni discutibili o di situazioni non proprio ideali per una gara di questo genere, ma credo che non sarebbe giusto nei confronti del back-to-back campione olimpico ma sopratutto nei confronti di colui che ha mancato di un punto la medaglia d’oro al suo esordio ai Giochi. Filippo è vice campione olimpico. Fa quasi impressione scriverlo. Oggi ho visto Pippo combattere prima di tutto contro se stesso, contro l’ansia e la paura che ogni atleta affronta, contro il timore di fallire, contro l’orrenda sensazione di deludere, soprattutto se stessi. Oggi ho visto Pippo piangere come non l’avevo mai visto perché voleva di più. Perché voleva vincere. Oggi ho visto Pippo lottare. Oggi ho visto Pippo diventare un campione. Per me oggi il bicchiere è mezzo pieno; domani lo sarà per tutti”.

La risposta di Macchi e le reazioni dei tifosi

Immediata la risposta dell’azzurro: “Ho le lacrime! Ti amo” ma in tanti si associano nei commenti: “È stato derubato clamorosamente… rimani comunque un orgoglio per l’Italia. Meritavi l’oro” e poi: “Non è andata forse come era giusto che andasse, ma lo sport è così. Filippo ha perso contro un mostro di bravura, ma è così giovane e talentuoso che si rifarà, ha una vita davanti. E un argento olimpico è sempre un argento olimpico. Orgoglio e in bocca al lupo per le prossime avventure!”

C’è chi osserva minaccioso: “la ruota girerà. E a quell’arbitro qualcosa succederà” e anche: “Per tutte e tutti noi l’ha vinta lui. Capitano le ingiustizie e continueranno a capitare, l’importante è dare il massimo. E lui ha dato tutto” e poi: “Filippo da vero outsider ha salvato la scherma italiana dal baratro. Ha dimostrato di avere una grandissima testa oltre che un grande talento e solo cosi nascono i campioni. Questa sera è stato chiaramente derubato ma il tempo è galantuomo e saprà sistemare le cose molto presto” e ancora: “Non è da tutti salire sul podio alla prima Olimpiade e per di più dare del filo da torcere all’avversario! Un pò di amarezza c’è ma domani avrà sicuramente un altro sapore! Ho seguito la gara in apnea, Filippo è stato incredibile! Orgoglio italiano”

Il web è un fiume in piena: “Ha tirato come un leone ed era da oro, furto clamoroso” e anche: “Filippo sei un campione. Un vero esempio per tanti e un orgoglio italiano. Grazie per oggi, grazie per la passione in questo stupendo sport. W Pippo” e infine: Giuli il tuo Pippo la sua vittoria è nel cuore di tutti noi”