Parma ko, Pecchia: "C'è poco da dire"

Il tecnico gialloblu: "I tifosi vogliono prestazioni diverse, come lo vogliamo noi".

28-01-2023 21:44

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di Cosenza: “C’è poco da dire, i tifosi vogliono prestazioni diverse, come lo vogliamo noi. Noi dobbiamo parlare poco, tutto qua. Il gol ha agevolato ancora di più il lavoro del Cosenza, ma c’era tutto il tempo per recuperare. Abbiamo avuto anche delle diverse situazioni, ma al di là che meritavamo qualcosa di più o di meno, c’è poco da dire”.

Il Parma stenta a trovare continuità: “Domenica scorsa abbiamo fatto una certa partita contro un tipo di squadra, il Perugia, e c’era l’intenzione di dare continuità. A parte infortunio di Osorio e inserimento di Balogh, ogni partita è diversa e io mi immaginavo una partita simile al Perugia. Solo che il Cosenza ha trovato subito gol e la gara si è complicata“.