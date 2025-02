Parma-Lecce, moviola: Sozza non vede niente tra fuorigioco, mani e rigori

La prova dell’arbitro Sozza al Tardini nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto lombardo ha ammonito tre giocatori

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza – scelto per la sfida salvezza Parma-Lecce – dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento. Il 37enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can e finora in stagione ha fatto bene. Ha diretto otto sfide in Serie A e quattro in B, senza contare una partita della massima serie greca, tre di Europa League, una di Nations League (Serbia-Svizzera), due di qualificazione di Champions e una di qualificazione alla Conference League, ma come se l’è cavata l’arbitro lombardo?

I precedenti di Sozza con Parma e Lecce

Sozza aveva arbitrato il Lecce in quattro occasioni, nel quale i giallorossi hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, nel 2-0 contro il Bologna al Dall’Ara nella stagione 22-23. Tre incroci con i ducali che con lui ne hanno vinte due e persa una.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e L.Rossi con Arena IV uomo, Ghersini al Var e Guida all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Ramadani, Karlsson, Camara

Parma-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ uscita disperata di Suzuki su Krstovic che cade a terra, l’arbitro in un primo momento concede il rigore per gli ospiti, poi su richiamo del Var ritorna sui suoi passi e segnala la posizione di off side dell’attaccante leccese. Al 20′ ammonito Ramadami per fallo tattico su Mandela Keita dopo un errore di Pierret. Al 23′ Krstovic è servito sul filo del fuorigioco carica il destro, la conclusione è deviata e batte Suzuki ma interviene il Var a segnalare un fuorigioco che l’arbitro non aveva visto.

Al 29′ cross di Valenti dalla sinistra, spunta un braccio di Baschirotto: dentro o fuori area? Il Var analizza per diversi minuti l’azione poi dà l’ok per il rigore. Dal dischetto trasforma Valeri. Al 78′ giallo a Karlsson dalla panchina per comportamento antisportivo. Al 90′ ammonito Camara per fallo su L. Coulibaly. Dopo 4′ di recupero Parma-Lecce finisce 1-3.