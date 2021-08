Parma, Maresca: “Ci siamo abbassati troppo”

Inizio così così per il nuovo Parma di Enzo Maresca, che nell’esordio di Serie B pareggia per 2-2 contro il Frosinone. Debutto per Gigi Buffon con la maglia dei Ducali. Queste le parole del tecnico:

“Ci siamo abbassati un po’ troppo nella ripresa, cosa che non deve succedere ma ce l’aspettavamo e dipende dalla condizione. Abbiamo bisogno del pallone, di giocare per fare bene e nella ripresa l’abbiamo vista poco”.

Poi una parola sui singoli, Brunetta e Vazquez:

“È un giocatore che a me piace tanto, può fare diverse cose e insieme ad altri è uno su cui puntiamo tantissimo […] Siamo alla prima di campionato, Franco è un giocatore che conosco talmente bene che vi posso assicurare che è ancora al 50%. Gli abbiamo dato la possibilità di giocare per riprendere la forma, quella è la sua posizione, deve fare l’ultimo passaggio ed essere importante tra le linee. Altro giocatore su cui puntiamo veramente tant

