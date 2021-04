Parma-Milan, Ibrahimovic espulso per proteste

Ingenuità clamorosa di Zlatan Ibrahimovic durante il secondo tempo di Parma – Milan : l’attaccante svedese ha detto qualche parola di troppo all’arbitro Maresca , che non ha avuto dubbi e gli ha mostrato il cartellino rosso .

Una dimanica non chiarissima, con il Milan in vantaggio in quel momento per due a zero e nessuna situazione così clamorosa da giustificare una protesta così accesa da parte di un giocatore esperto come Zlatan Ibrahimovic.

Come riportato da ‘Sky Sport’, Ibrahimovic uscendo dal campo si è mostrato furioso, portandosi la maglia davanti alla bocca e continuando a rivolgere qualche parola anche al quarto uomo.

Da capire adesso per quante giornate il Milan perderà il suo totem offensivo, visto che potrebbe anche non essere una sola partita, ma anche due : dipenderà da cosa scriverà l’arbitro Maresca nel referto.

OMNISPORT | 10-04-2021 19:39