Parma, Pecchia: "Felicissimo di essere qui"

03-06-2022 13:44

Fabio Pecchia è il nuovo allenatore del Parma.

Dopo aver contribuito in maniera determinante a portare la Cremonese in Serie A, sarà lui il tecnico dei ducali per la prossima stagione. L’obiettivo,manco a dirlo è esattamente quello di tornare nella massima divisione, in un campionato, il prossimo, in cui non sarà certo facile eccellere, visto la presenza di top team come Genoa e Cagliari, appena retrocesse dalla A.

Il nuovo tecnico gialloblù parte con la massima grinta, conscio del lavoro che ci sarà da fare per cercare di centrare l’obiettivo. Motivazione e stimoli non mancano, toccherà a lui e al campo, dimostrare che il presidente Krause ha fatto la scelta giusta.

L’ex tecnico della Cremonese oggi ha rilasciato le sue prime parole ai microfoni del canale del club: “Sono felicissimo di esser qui, spero di abbracciarvi presto. Un saluto a tutte le tifose parmigiane, a tutti i tifosi parmigiani… e andiamo al Parma!”.

L’accordo prevede per Pecchia un contratto fino a giugno 2024.