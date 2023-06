Parte l'Europeo Under 21: subito in campo De Ketelaere

Il programma del primo giorno della rassegna continentale in Romania e Georgia: si parte forte col derby Belgio-Olanda

21-06-2023 08:43

Conto alla rovescia finito: in Romania e Georgia, a partire dal tardo pomeriggio odierno, scatterà ufficialmente il campionato europeo under 21. Sedici squadre al via, suddivise in quattro gruppi. C’è tanta attesa per l’Italia del selezionatore Paolo Nicolato, forte dei “big” chiamati per la competizione (tra cui Sandro Tonali e Wilfried Gnonto) in campo domani alle 20,45 contro la Francia a Cluj, ma il cartello della prima giornata odierna sarà altrettanto succoso e ricco di sfide accattivanti. Quattro, in tutto, di cui tre con fischio d’inizio alle 18. Fari puntati sul derby del Benelux tra Belgio e Paesi Bassi con la selezione fiamminga che se la giocherà con il milanista Charles De Ketelaere, il quale avrà una ghiotta chance per rifarsi dopo una stagione davvero deludente (zero reti in maglia rossonera e solo un assist vincente a referto, per l’ex Club Bruges, per il quale l’ex direttore dell’area tecnica del Diavolo spese 35 milioni per portarlo la scorsa estate all’ombra della Madonnina). La gara si disputerà in Georgia, all’Mikheil Meskhi Stadium di Tbilisi, sotto la direzione arbitrale dell’azero Aliyar Aghayev con fischio d’inizio alle 18 e varrà per il gruppo A in cui, allo stesso orario e a pochi chilometri di distanza (al Boris Paichadze Dinamo Arena sempre a Tbilisi) si disputerà la sfida ta Georgia e Portogallo, arbitrata dal fischietto norvegese Espen Eskås.

In Romania, in campo il gruppo B: alle 18, alla Superbet Arena – Giulesti di Bucarest, Ucraina-Croazia (arbitrata dallo svedese Mohammed Al-Hakim); alle 20,45, invece, allo stadio della Steaua e sotto la direzione arbitrale del belga Erik Lambrechts, si affronteranno i padroni di casa della Romania e la SPagna.