Paulo Dybala e Oriana Sabatini presto sposi: l'annuncio attraverso un post su Instagram

Nozze in arrivo tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini: la foto postata sui social dall'attaccante della Roma e dalla showgirl argentina non lascia spazio a dubbi.

31-10-2023 14:59

Non è un momento particolarmente brillante per Paulo Dybala, ma solo sul campo, visti i problemi fisici delle ultime settimane e i guai della Roma. Fuori, invece, brillante lo è eccome. L’attaccante argentino e la compagna Oriana Sabatini hanno postato una foto insieme sui rispettivi profili Instagram che sembra proprio un annuncio di matrimonio. Nell’immagine, infatti, si vede la bella showgirl argentina sfoggiare emozionata un brillante donatole da Paulo.

Oriana Sabatini sfoggia l’anello: sposerà Paulo Dybala

“Para siempre”, vale a dire “per sempre”. Non sembrano esserci dubbi neppure a leggere la didascalia dello scatto. Presto Paulo e Oriana convoleranno a nozze, coronando un percorso che va avanti da diverso tempo. I due, infatti, stanno insieme da cinque anni, festeggiati lo scorso luglio. Adesso, finalmente, è arrivata la proposta di matrimonio. Le nozze potrebbero essere celebrate a stretto giro di posta.

Cinque anni e mezzo insieme: la storia di Paulo e Oriana

Quella tra Dybala e la Sabatini è una love story che ha sempre avuto notevoli e costanti risvolti social. Non sorprende, dunque, che entrambi abbiano scelto Instagram per l’importantissima comunicazione ai loro follower. I due sono praticamente inseparabili, vivono assieme ai loro cani Akita e Inu e spesso condividono momenti di quotidianità su TikTok e sugli altri canali: sfide di ballo, video divertenti, battute. In occasione del quinto anniversario la Joya aveva scritto: “Ti amo con tutto il mio cuore”. Pronta la risposta di Oriana: “Cinque anni che mi innamoro di te tutti i giorni un po’ più, che felice sono di averti incontrato in questa vita”.

Gli auguri di Morata e il cuoricino di Abraham

Ovviamente il post del duo Dybala-Sabatini non è passato inosservato e ha fatto ben presto il pieno di like e commenti dall’Italia all’Argentina. Tra i primi a condividere le proprie felicitazioni, Alvaro Morata: “Evviva i miei bambini”, il commento dell’ex attaccante della Juventus, seguito dal like della moglie Alice Campello. Cuoricino rosso, invece, da parte del partner di Dybala nell’attacco della Roma, Tammy Abraham, attualmente infortunato. E poi tantissimi auguri da parte di un’infinità di utenti e follower. Nozze in arrivo per la stella della Roma.