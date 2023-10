Roma, gli scontri con lo Slavia Praga scatenano la polemica degli steward. E Dybala diventa un caso

Continuano le polemiche dopo gli scontri avvenuti nel match di Europa League tra Roma e Slavia Praga, con la protesta degli steward. E sulle radio delle capitale spunta il caso Dybala

Una settimana di preparazione verso il big match Roma-Inter vissuta sulle montagne russe dalla formazione giallorossa. Le polemiche nate sulla possibile accoglienza di Lukaku hanno aperto la settimana, proseguita con la squalifica di Mourinho in vista di San Siro. Poi è arrivata la vittoria in Europa League macchiata dagli scontri provocati dai tifosi dello Slavia Praga, e infine ora spunta quasi dal nulla un caso Dybala.

Roma-Slavia: gli scontri fanno ancora discutere

La Roma ha vinto con autorità il suo match di Europa League contro lo Slavia Praga. I giallorossi hanno conquistato una fetta di qualificazione alla fase successiva battendo la formazione ceca ma la partita è stata macchiata dagli scontri provocati dai tifosi avversari che, prima, durante e dopo l’incontro, hanno messo a ferro e fuoco la città e anche lo stadio.

Scontri: la protesta dell’Andes

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Andes, Associazione nazionale Delegati alla Sicurezza, visto che negli scontri dell’Olimpico sono rimasti feriti anche degli steward. A rilanciare la protesta è il presidente Ferruccio Taroni.

La gestione dell’ordine pubblico non rientra tra le competenze dello steward che nasce come figura complementare agli agenti di polizia. Le scene di violenza a cui abbiamo assistito, con addirittura una pettorina sporca di sangue esposta al pubblico devono far riflettere e spingere gli organi nazionali a prendere le decisioni più incisive possibili rispetto ai responsabili. Non è possibile derubricare il fato a un semplice episodio perché il lassismo in questo senso potrebbe essere molto pericoloso. Diverse sfide importanti attendono l’Italia nei prossimi anni come le Olimpiadi Milan-Cortina, l’Expo 2030 ed Euro 2032.

Il caso Dybala sulle radio romane

Paulo Dybala non sarà della partita contro l’Inter. L’argentino è ancora alle prese con un problema fisico rimediato nel corso del match con il Cagliari e resterà a Roma ad allenarsi. Sulle radio romane nasce però un caso ed in particolare c’è chi sostiene che il giocatore abbia deciso di “autoescludersi”. Secondo Radio Radio infatti, il giocatore in questo momento non ha nessuno infortuno ma avrebbe paura di farsi male e per questo motivo ha deciso di saltare la trasferta milanese.

Una tesi che però i tifosi giallorossi non accettano e che ha provocato moltissime polemiche sui social. Secondo i fan della Roma, queste voci sono mirate solo a destabilizzare un ambiente che dopo un avvio di stagione difficile, sembra essersi ricompattato attorno alla figura di Mourinho e che nelle ultime settimane è tornato ad avere risultati importanti.

Roma, la scelta di Mourinho per la sfida con l’Inter