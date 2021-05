Paura per l'ex Roma Righetti: malore durante una partita di padel

Attimi di paura per Ubaldo Righetti, ex giocatore della Roma e attualmente opinionista per il canale tematico del club giallorosso.

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il 58enne si sarebbe sentito male durante una partita di padel insieme agli amici. Potrebbe essersi trattato di un infarto.

Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi: Righetti è cosciente ed è sotto osservazione dallo staff sanitario dell’ospedale Sant’Andrea di Roma. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’ex difensore, che ha vestito anche le maglie di Udinese, Lecce, Pescara e Terracina, ieri ha commentato regolarmente la partita contro la Sampdoria per Roma TV.

Nella sua carriera Righetti, grande amico di Max Allegri, è stato anche nazionale italiano per 8 partite. A Roma ha vinto lo scudetto del 1983.

OMNISPORT | 03-05-2021 20:39