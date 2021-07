Peggio di Genny ’a Carogna: l'articolo su Bonucci scatena i social

Non si placano le polemiche sulla sfilata degli azzurri per le strade di Roma a bordo di un bus scoperto dopo la conquista della coppa. L’intervista del Corriere della Sera al prefetto di Roma, Marco Piantedosi, ha dato il via ad accuse, veleni e rimpalli di responsabilità. Il corteo, in piena pandemia, era concordato con le istituzioni? O è stata una sorta di “forzatura” imposta dai calciatori? E che ruolo ha avuto Bonucci, tra i più attivi nella richiesta delle celebrazioni e tra i più scatenati a esultare per “l’obiettivo raggiunto”?

Il retroscena e le parole di Bonucci

Secondo quanto riportato da Il fatto quotidiano, il difensore della Juventus e della nazionale avrebbe posto le autorità di fronte a una sorta di aut aut: “O ci fate fare il bagno di folla col bus coperto, oppure non andiamo a Palazzo Chigi“. Il Foglio riporta invece le parole di Bonucci, interpellato direttamente per una difesa d’ufficio dopo le accuse: “È molto italiano e semplicistico darci la colpa: ognuno ha il suo compito. Le forze dell’ordine ci hanno assicurato che avrebbero gestito la situazione”. E ancora: “Nessuno si è sostituito alle forze dell’ordine. Ho sbagliato lavoro: dovevo candidarmi, altro che giocare a calcio”.

Bonucci nel mirino: l’articolo di Travaglio

Ma c’è un altro articolo piuttosto “caustico” su tutta la vicenda che sta facendo discutere, quello di Marco Travaglio su Il fatto. “Ora della trattativa Stato-Bonucci c’è pure il video, col vicecapitano che negozia da pari a pari coi responsabili della sicurezza. Il resto della scena, più umiliante della trattativa fra Polizia e Genny ’a Carogna (che almeno era un pregiudicato pericoloso), lo racconta il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, al Corriere: ‘Avevamo negato il permesso all’autobus scoperto, ma i patti non sono stati rispettati’. Il giornalista s’interroga pure sul prefetto: “Che fa dunque il rappresentante del governo e responsabile dell’ordine pubblico nella Capitale d’italia? Si dimette per la resa ingloriosa a quattro pallonari viziati e tracotanti? No, piagnucola, ‘amareggiato dalla mancanza di rispetto’, ergo in futuro ‘tratteremo direttamente coi calciatori’. Cioè persevererà nell’errore: nessuno Stato serio mercanteggia con chi grida più forte per esentarlo dal rispetto delle leggi. Dagospia, mai smentito, racconta pure una lite tra il ministro Speranza e il capitano Chiellini, chiusa da una ‘lavata di capo’ di Draghi: non a Chiellini, che pretendeva di calpestare il decreto (di Draghi), minacciando di non presentare la squadra da Draghi; ma a Speranza, che voleva farlo rispettare”.

Accuse a Bonucci, web in tilt

E i social che ne pensano della vicenda? “Bonucci dovrebbe ripetere queste parole davanti ai giudici”, è l’opinione di un utente forcaiolo. “Bonucci ha solo chiesto quello che era ovvio, non si può fermare il vento con le mani. Solidarietà”, è invece il giudizio di un innocentista. Qualcun altro osserva: “La verità è che bastano due giorni per tornare ad essere, da eroe della nazionale, uno schifoso ladro juventino”. Mentre altri esagerano: “Bonucci for president”. E addirittura: “Mandate Bonucci a discutere e a firmare i trattati per la Libia“.

SPORTEVAI | 15-07-2021 09:56