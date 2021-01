Pereyra: "All'Udinese non fischiano mai i rigori"

Quando gli parli di rigori, Roberto Pereyra non le manda a dire. Il ‘Tucu’ dell’Udinese, a segno nel recupero con l’Atalanta, al canale tematico del club friulano pone l’accento sui penalty assegnati alla squadra di Gotti.

Come fa notare il centrocampista argentino, il saldo positivo dell’Udinese sui tiri dal dischetto langue. “Non so perché non ci fischiano mai rigori a favore”.

In questa stagione, la compagine bianconera ha calciato un solo penalty ricevendone contro 3.

OMNISPORT | 21-01-2021 15:41