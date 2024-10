Perugia-Milan Futuro 0-2: Zeroli in rovesciata ed Alesi regalano prima vittoria in serie C

L'Under 23 rossonera, senza Camarda a disposizione di Fonseca e con tanti assenti, conquista il primo successo grazie a una prodezza del suo talentino

Prima gioia per il Milan Futuro in Lega Pro. Dopo 10 giornate senza vittorie l’Under 23 rossonera sfata il tabù e batte 2-0 in trasferta il Perugia, reduce da una vittoria con l’Ascoli. Tre punti pesanti per la squadra di Daniele Bonera scesa in campo con tanti assenti di valore.

Camarda è rimasto a Milanello

Non c’era infatti Francesco Camarda, rimasto a Milanello per essere a disposizione di Paulo Fonseca, considerando i problemi di Tammy Abraham e Luka Jovic, in dubbio per la sfida di martedì contro il Napoli. Mancavano anche Cuenca, Chaka Traoré e Andrea Bozzolan, tutti fuori per infortunio mentre Vos, inizialmente in panchina, si è rivisto nella ripresa.

La prodezza di Zeroli

Di talenti però il Milan Futuro ne ha tanti e tra quelli che brillano di più c’è Zeroli. Proprio una sua prodezza ha messo praticamente in ghiaccio il match. Parte benino il Perugia ma col passar dei minuti crescono i baby rossoneri. Al 17′ Zeroli spacca in due il Perugia e si invola verso l’area: Viti lo atterra e si guadagna il primo giallo del match. Punizione importante per i rossoneri ed Alesi segna il gol dell’1-0. Palla deviata dalla barriera del Perugia che mette fuori gioco Gemelli. Primo gol stagionale e tra i professionisti per Alesi. Lo stesso Alesi sfiora il raddoppio al 25′ ma due minuti il 2-0 arriva lo stesso.

E’ il 27′: ottimo schema da corner a liberare il tiro di Bartesaghi che viene ribattuto in qualche da Gemello. Sulla respinta Zeroli non ci pensa due volte e sfodera una rovesciata perfetta che batte il portiere avversario. 2-0 Milan in meno di mezz’ora e a mantenere il punteggio ci pensa Raveyere con due grandi interventi prima del riposo.

Graziato Polizzi del Perugia

Nella ripresa ci sarebbe anche il terzo gol: contropiede con Liberali che offre a Fall, abile nel mettere fuori causa un difensore e nel segnare, ma tutto viene annullato per un fuorigioco apparso molto dubbio. Finale convulso, viene espulso anche un collaboratore di Bonera per proteste, rischia il rosso Polizzi in ritardo su D’Alessio ma alla fine il Milan centra l’obiettivo: 2-0 e prima vittoria stagionale. I rossoneri salgono al 16esimo posto con 9 punti.