Milan Futuro e Juve Next Gen un disastro: rischio retrocessione, Padalino esonerato a Latina

Inizio di campionato da dimenticare per Bonera e Montero, ultimi nei rispettivi gironi. Camarda esce al 45' causa Champions, Avellino corsaro a Biella

Non è certo un periodo fortunato per Milan Futuro e Juventus Next Gen, le due squadre B che stanno facendo fatica ad adattarsi ai rispettivi raggruppamenti di Lega Pro. I rossoneri, allenati da Daniele Bonera, hanno vissuto un finale horror contro il Legnago Salus, mentre l’Under 23 di Paolo Montero ha incassato una sonora sconfitta con l’Avellino di Raffaele Biancolino, lanciato verso le zone nobili della classifica. Intanto, nel girone C, matura un altro esonero.

Milan Futuro, ennesimo ko: espulso Ballo Touré e lo strano caso di Camarda

Ennesimo pomeriggio da dimenticare per il Milan Futuro di Daniele Bonera, che perde lo “scontro diretto” con il Legnago Salus e scivola in fondo alla graduatoria del gruppo B. Un pomeriggio che si era aperto con i migliori propositi e alcuni segnali positivi, come il gol del giovane Bartesaghi, che ha definitivamente dimenticato l’esordio horror in prima squadra.

Nella ripresa, però, succede di tutto: la partita cambia al minuto 74, quando Ballo-Touré si becca il secondo cartellino giallo e finisce anzitempo negli spogliatoi. Esordio amaro in Serie C per l’ex vice di Theo Hernandez. Da qui, solo Legnago in campo, con i cambi di Contini che danno i loro frutti e consentono alla squadra biancazzurra di spingere con maggiore continuità: Martic e Franzolini realizzano un uno-due micidiale nel giro di tre minuti, mettendo in ginocchio la squadra B rossonera.

Nel finale, altra espulsione e tris degli ospiti: due ammonizioni in 120 secondi per Jimenez, ingenuo nel recupero, e gol del definitivo 1-3 di Demirovic, che regala il secondo successo in campionato al Legnago.

E Camarda? Il baby fenomeno del Milan ha giocato solo i primi 45 minuti, su indicazione della società. Il motivo? La Champions è alle porte e Paulo Fonseca ha intenzione di aggregare il ragazzo alla prima squadra, complice l’infortunio alla spalla rimediato da Tammy Abraham contro l’Udinese. “L’ha richiesto il club e noi dobbiamo stare dietro alle decisioni che arrivano dalla prima squadra”, ha confermato Bonera nel dopo gara. Domani, del resto, Morata e compagni sfideranno il Club Brugge in occasione del terzo impegno nella massima competizione continentale.

Juve Next Gen, quarta sconfitta consecutiva contro l’Avellino

Crisi (bianco)nera per la Juventus Next Gen di Paolo Montero. Quarta sconfitta consecutiva per l’Under 23 della Vecchia Signora, caduta rovinosamente al “Pozzo – La Marmora” di Biella contro l’Avellino di Raffaele Biancolino. 0-3 il punteggio finale, nonostante una discreta prestazione di Daffara e compagni, al cospetto di una delle squadre più in forma del girone C. Lupi al quarto successo di fila e Next Gen relegata all’ultimo posto in classifica, in coabitazione con il Taranto di Gautieri.

Juve punita sui calci piazzati, con Rigione e Vano bravi a staccare più in alto di tutti e a trafiggere l’incolpevole Daffara, tra i migliori in campo nel pomeriggio piemontese. Nei minuti di recupero, grande soddisfazione anche per il baby biancoverde Noah Mutanda, tedesco classe 2005 di origini congolesi, che stava per lasciare il calcio giocato dopo la sfortunata parentesi nel settore giovanile del Napoli.

Montero non è a rischio esonero, ma l’uruguaiano è consapevole del momento e delle difficoltà: “Onestamente mi vergogno – ha ammesso l’ex difensore -. Mi vergogno di questa situazione e mi prendo tutte le responsabilità. È tutta colpa mia, dobbiamo fare di più, io per primo. Perché quello che stiamo facendo adesso non sta bastando, lo dicono i risultati. In altre piazze, come Avellino, io oggi sarei andato a casa. Mi avrebbero cacciato. Qui c’è un progetto e non mi cacciano solo per questo motivo”, ha sottolineato in conferenza stampa.

Latina, Padalino esonerato: Maiuri in pole per il futuro

Ribaltone tecnico in casa Latina. Dopo il pesante ko interno con il Team Altamura, arrivato nella giornata di sabato, la società pontina ha deciso di esonerare Pasquale Padalino e il suo vice Giuseppe Agostinone. L’ex allenatore del Foggia paga a caro prezzo il pessimo ruolino di marcia, caratterizzato da quattro pareggi, cinque ko e una sola vittoria, conquistata al “Partenio-Lombardi” di Avellino.

Il club nerazzurro ha salutato così il trainer foggiano sui propri canali ufficiali: “Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Pasquale Padalino e il suo vice, Giuseppe Agostinone. La società desidera ringraziare mister Padalino e il suo staff per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato in questo avvio di stagione, augurando ad entrambi le migliori fortune private e professionali”.

Per il futuro, in pole sembra esserci Vincenzo Maiuri, tecnico che aspetta da tempo la chiamata giusta per tornare in sella. Il classe ’69 è reduce da un’ottima stagione alla guida del Sorrento e tornerebbe volentieri nel girone C di Serie C, conoscendo perfettamente la categoria. La decisione è attesa nelle prossime 48 ore. Domenica, intanto, c’è il big match del “Massimino” contro il Catania di Mimmo Toscano.

Serie C, i risultati della domenica e il programma di oggi

Non sono mancate le sorprese in questa decima giornata della regular season di Serie C. Nel girone A, fa rumore il pareggio a reti bianche tra Padova e Feralpisalò, che consente al Vicenza di accorciare sulla capolista. Successi di misura, invece, per Lecco e Trento, rispettivamente contro Pergolettese e Pro Vercelli.

Nel raggruppamento centrale, spicca il colpaccio del Pontedera in casa del Gubbio, mentre la Virtus Entella frena tra le mura amiche con una buona Vis Pesaro. Si dividono la posta in palio anche Torres e Ternana, al pari di Carpi e Lucchese.

Nel girone C, goleada del Trapani di Aronica contro il malcapitato Cerignola, incappato in una giornata “no”. Allo “Zaccheria”, in un clima spettrale per la prematura scomparsa dei tre giovani tifosi rossoneri, finisce 2-2 tra Foggia e Catania, con gli etnei bravi a credere nella rimonta dopo la doppietta di Tascone.

Ecco tutti i risultati maturati nella giornata di ieri in Serie C:

GIRONE A

Lecco-Pergolettese 1-0

Trento-Pro Vercelli 1-0

Padova-Feralpisalò 0-0

GIRONE B

Gubbio-Pontedera 0-1

Torres-Ternana 1-1

Carpi-Lucchese 0-0

Entella-Vis Pesaro 1-1

Milan Futuro-Legnago Salus 1-3

GIRONE C

Foggia-Catania 2-2

Juventus Next Gen-Avellino 0-3

Trapani-A. Cerignola 5-1

Qui di seguito, invece, il programma di oggi:

GIRONE B

Pineto-Campobasso (ore 20.30)

GIRONE C