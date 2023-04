Pinamonti, ipotesi Lazio: l’ostacolo è l’Inter

È già tempo di pensare al mercato e alla prossima stagione: il club biancoceleste sembra avere le idee chiare su chi affiancare a capitan Immobile, l’obiettivo è il centravanti del Sassuolo.

11-04-2023 16:38

Chi sarà il vice Immobile? O meglio: chi darà un po’ di respiro al capitano della Lazio magari anche affiancandolo per un tandem d’attacco pronto, anche, per l’Europa?

A Formello le idee sono chiare e la risposta una sola: Andrea Pinamonti.

Il centravanti oggi alla corte di Alessio Dionisi è il primo nome sul taccuino del club romano, con Sarri tra i primi estimatori. L’identikit è quello giusto, sia per qualità, sia per età (classe ’99 non ha ancora compiuto 24 anni), sia per la nazionalità, la Lazio ha infatti deciso di puntare sul “made in Italy”. Il problema resta l’Inter: il cartellino, infatti, è dei nerazzurri, la Lazio potrebbe provare con un prestito e obbligo di riscatto, la cifra sarebbe comunque importante (circa 20 milioni di euro). Il giocatore, invece, è assistito dal team Raiola che con la Lazio vanta buoni rapporti.