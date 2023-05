Pioli ci ha preso gusto: turnover con la Cremonese, ultima chiamata per De Ketelaere

Stefano Pioli, tecnico del Milan, sta pensando ad un turnover ragionato contro la Cremonese per tenere i suoi migliori giocatori in condizione in vista della semifinale di Champions League

02-05-2023 11:00

Un finale di stagione tutto di un fiato. Il Milan si prepara al forcing finale in campionato e forse ancora di più in Champions League. Da una parte la possibilità di riuscire a recuperare una delle prime quattro posizioni della classifica, dall’altra la possibilità di agguantare la finale della massima competizione continentale. In mezzo tantissimi impegni per una squadra che ha già superato abbondantemente le 40 partite in stagione.

Milan, turnover ragionato con la Cremonese

Il Milan torna in campo domani sera alle 21 contro la Cremonese, un match che i rossoneri devono vincere ad ogni costo per continuare a spingere verso una delle prime quattro posizioni in classifica ma con gli impegni molto ravvicinati Stefano Pioli deve anche pensare al lungo termine cercando di tenere nelle migliori condizioni possibili i suoi giocatori. Il primo obiettivo è quello di far riposare Tonali e Brahim Diaz che vengono da tante partite consecutive e anche Giroud potrebbe partire dalla panchina con Rebic e Origi in lampa di lancio.

Milan, Pioli cambia anche la difesa

In vista dell’impegno casalingo contro la Cremonese, Stefano Pioli potrebbe cambiare anche la difesa. Fuori Tomori per squalifica, al centro ci saranno Kalulu e Thiaw, con il primo che ha visto ridurre il suo minutaggio in questo finale di stagione. A destra ci sarà il ballottaggio tra Florenzi (rientrato dopo l’influenza) e Calabria, con l’ex giocatore della Roma che al momento sembra in vantaggio per una maglia da titolare. A sinistra invece dovrebbe trovare come sempre spazio Theo Hernandez.

Milan, ultima chiamata per De Ketelaere

La sfida casalinga contro la Cremonese sembra poter essere l’ultima chance per Charles De Ketelaere. Inutile nascondere che la stagione del belga fino a questo momento è stata una vera e propria delusione. Il giocatore arrivato dal Brugges dopo un lungo corteggiamento al momento non ha dato nessun contributo alla stagione rossonera e contro la Cremonese deve dare segni di vitalità. La prova contro la Roma è stata un vero e proprio disastro con il belga protagonista anche dell’errore che ha dato il via al contropiede con cui i giallorossi sono passati in vantaggio. Queste partite potranno essere fondamentali anche per il futuro in rossonero del giocatore.