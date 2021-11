Pisa, Corrado rammaricato per l’esito della gara col Cittadella

10-11-2021 13:54

Non poteva che mostrarsi dispiaciuto e amareggiato il presidente del Pisa Giuseppe Corrado dopo il 2-0 rimediato dal Pisa contro il Cittadella.

“Sotto il profilo dell’entusiasmo non è calato niente dopo Cittadella, c’è solo un po’ di rammarico perché avremmo potuto anche segnare e mettere magari su binari diversi la gara, ma dal fallo di Nagy, che poteva essere evitato, tutto è cambiato” ha affermato il numero uno nerazzurro che ha evitato però di addentrarsi troppo in polemiche arbitrali.

“Non voglio però parlare dell’arbitraggio, non mi piace, anche perché la severità di una partita si compenserà con maggior disponibilità in un’altra: valuteremo però se far ricorso per le tre giornate inflitte a Tourè, forse la sanzione è stata troppo severa. Ma non dobbiamo sentirci vittime, non lo siamo, un po’ di sfortuna in alcuni episodi c’è ultimamente stata ma è preventivabile nell’arco di un campionato”.

Testa dunque alla gara col Benevento dove Corrado spera possa arrivare un bel riscatto.

“Siamo carichi per la gara contro il Benevento, dovremmo dimostrare che non subiamo tracolli psicologici per situazioni che riteniamo bordeline ma che devono invece stimolarci a fare sempre meglio”.

