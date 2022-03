Pisa, D'Angelo: "Restiamo con i piedi per terra"

13-03-2022 21:30

La splendida vittoria del Pisa contro la Cremonese ha riportato i nerazzurri al primo posto in Serie B e Luca D’Angelo non può non essere soddisfatto: “Dobbiamo restare con i piedi per terra e cercare di non guardare troppo la classifica, ma non faccio fatica a dire che la squadra ha disputato una buonissima partita, la vittoria è assolutamente meritata e non è facile segnare tre reti ad un avversario come la Cremonese”.

“Siamo stati bravi a mantenere equilibrio: quando costruisci tanto e non concedi nulla, significa che sei sulla strada giusta – ha continuato il tecnico dei toscani -. Solo sul rigore potevamo rischiare di prendere gol, devo dire che per me è stata una scelta sbagliata perchè Birindelli subisce fallo per primo. Lo abbiamo detto all’arbitro quando ha deciso di consultare il VAR, alla fine ha indicato il dischetto e lo accettiamo. E’ stata, comunque, una bella soddisfazione; siamo riusciti a regalare una gioia ai nostri tifosi, ma da domani mattina ci dobbiamo concentrare sulla prossima gara”.

OMNISPORT